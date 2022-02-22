Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина Алексей Никольский/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном, счете объединения русского народа Украины. Подробности...

Как американские дипломаты минируют Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...
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Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

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Канада отменила демократию

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Что ждет жителей Донбасса в России

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    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
    Глеб Простаков

    Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		22 февраля 2022, 17:05

    Главная интрига после решения Москвы о признании ДНР и ЛНР состояла в том, в каких границах это признание состоялось. Несмотря на заявление российского МИД о том, что речь идет о границах, в которых республики «реализуют свои властные полномочия», то есть в границах вплоть до линии соприкосновения, интрига вовсе не развеялась. Сегодня полномочия распространяются на одну территорию, завтра – на другую. Конституции обеих – уже признанных – республик говорят о том, что их территория «определяется границами, существовавшими на момент образования». Размытая формулировка вполне уточняется в Декларациях о суверенитете республик, образованных в апреле 2014 года, а эти документы апеллируют как раз к границам областей.

    Почему эти детали столь важны? Потому что они довольно четко очерчивают наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий. Последние заявления лидеров США и ЕС свидетельствует о том, что Запад не склонен считать ввод российских войск на территорию республик чем-то экстраординарным. Это вполне укладывается в логику Вашингтона, Брюсселя и Киева, все эти годы говоривших о том, что российские войска скрыто присутствуют в республиках. Теперь они делают все то же, но открыто. А раз так, то и анонсированного «вторжения» не было, что в свою очередь означает необязательность введения «адских санкций».

    Какие-то ограничительные меры – для сохранения лица – конечно, будут введены. Уже известно о приостановке Германией сертификации «Северного потока-2». Решение сколь ожидаемое, сколь и бесполезное. Главный бенефициар проекта – «Газпром» – уже давно окупил свои затраты за счет взлетевших цен на газ, единственными пострадавшими будут европейские компании, участвовавшие в строительстве трубы. Можно ожидать персональных санкций против членов Совбеза, санкций против отдельных госбанков не первой тройки, возможно ограниченных санкций в отношении российского госдолга. Но на этом всё. К большой санкционной войне, затрагивающей российский энергетический экспорт, Запад, а точнее Евросоюз, сейчас не готов и вряд ли будет готов в обозримой перспективе. Так, Катар уже предупредил ЕС, что ни эта страна, ни какая-либо другая не смогут заместить Россию на европейском газовом рынке.

    Признание ЛДНР было двойственно воспринято украинской властью. С одной стороны, убран дамоклов меч в виде необходимости выполнять Минские соглашения. С другой стороны, ВСУ и добровольческие образования, утилизировавшие деньги и энергию в вялотекущей войне с республиками, не смогут продолжать в том же духе, когда на границе встанет российская армия. Энергия украинских националистов в краткосрочной перспективе обратится вовнутрь страны, что чревато новой политической дестабилизацией на Украине и проблемами для администрации президента Зеленского. Последний понесет на себе то же бремя утраты территорий, как его армянский коллега Никол Пашинян во второй карабахской войне.

    Но самое главное то, о чем говорилось в начале этого текста – исключительная подвижность границ ДНР и ЛНР. Любая провокация со стороны украинских военных может стать поводом к дальнейшему продвижению республик к своим границам, а возможно и за их пределы, о чем говорили некоторые члены российского Совбеза на последнем памятном заседании. Реализация поэтапной аннексии восточных украинских территорий в текущих обстоятельствах кажется неизбежной. Накачанные оружием и многолетней пропагандой украинские военные так или иначе будут давать поводы для продвижения вперед. Такая подвижность границ быстро поставит под вопрос лояльность Киеву приграничных территорий. Понимая, что завтра они могут оказаться по другую сторону линии соприкосновения, местное население и региональные элиты будут проводить куда более комплиментарную политику по отношению к республикам и куда меньше демонстрировать лояльность Киеву.

    Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

    Ресурсоемкость «большого вторжения», к которому так готовил Украину Запад, была главным аргументом в пользу малой вероятности такого сценария. Будем откровенны, за почти восемь лет непрерывной антироссийской истерии взгляды населения даже в восточных областях Украины точно не стали более лояльными политике российских властей. Некоторые эксперты считают, что на «раззомбирование» украинского населения нужны недели, максимум – месяцы, что местная элита «переобуется в прыжке», но, боюсь, что это слишком оптимистичные оценки. Значительная часть населения в той же Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и тем более в Киеве будет расценивать резкие действия России если не враждебно, то с большим недоверием.

    В той же степени справедливо и утверждение о том, что «народ Донецкой и Луганской народных республик» точно не ограничивает ареол своего проживание ни границами ЛДНР, ни даже границами соответствующих областей. Люди, живущие в Авдеевке, находящейся в десяти с лишним километрах от Донецка, Краматорске или Северодонецке – это люди преимущественно одной ментальности, языка и исторической памяти. Многие из этих людей и вовсе живут на два-три города, разделенных линией соприкосновения. С учетом этого вполне вероятно, что Москва выберет тактику ползучего расширения территорий республик, исходя из целого ряда параметров: военных, экономических, гуманитарных, и не в последнюю очередь – внешнего фона, который меняется все более стремительно.

    Успех этой тактики во много зависит от качества и скорости преобразований на признанных территориях. Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном, счете объединения русского народа Украины в тех или иных границах новой геополитической реальности. 

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