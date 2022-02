Украина превратилась в главную содержанку Европы Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины? 22 февраля 2022, 14:40

«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты. «Решение о признании отвечает на некоторые вопросы, но другие вопросы остаются. Есть шанс, что Путин просто признает две республики такими, какими они есть. Это после месяцев апокалиптических сценариев, вероятно, будет воспринято Украиной и Западом как хороший результат», – допускает британская газета The Guardian. «Но вполне вероятно, что Путин имеет в виду гораздо больше, чем просто откусить кусочек от востока Украины и взять на себя формальную ответственность за территории, которые он уже де-факто контролировал. Последние слова Путина о том, что если Киев не прекратит насилие, то он будет нести ответственность за «последующее» кровопролитие», были до крайности зловещими. Это звучало как объявление войны», – добавляют в издании. «Противостояние далеко не закончено», – соглашаются в The New York Times: «Россия может пойти и на другие уловки, чтобы создать неприятности для Украины, не отправляя танки через границу. Например, кибератаки, подобные тем, которые она недавно предприняла против украинских банков». «Но какой бы ни была конечная игра Путина, его действия на данный момент направлены на то, чтобы подтолкнуть и спровоцировать Украину и ее западных друзей на чрезмерную реакцию в ответ на его решения. Нет никакого оправдания признанию Москвой двух народных республик, действию столь же незаконному, сколь и возмутительному. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – уверены в американской газете. «Что нам ждать после завоевания Путиным Украины?» – задается вопросом на страницах The Washington Post Роберт Каган – видный американский неоконсерватор и по совместительству муж Виктории Нуланд. «Российские силы будут выстроены вдоль всей 650-мильной восточной границы Польши, а также вдоль восточных границ Словакии и Венгрии и северной границы Румынии», – сразу же отвечает Каган. На эту тему «Одной из вероятных точек возгорания будет Калининград. Штаб Балтийского флота России, сам город и его окрестности были отрезаны от остальной России после распада Советского Союза. С тех пор россияне могут попасть в Калининград только через Польшу и Литву. Ожидайте, что Россия потребует прямого коридора, который поставил бы эти страны под контроль Москвы. Но даже это было бы лишь частью новой стратегии России по отделению стран Балтии от НАТО, демонстрируя, что альянс больше не может надеяться на защиту этих стран», – говорится в материале. «Сегодня Путин стремится к двухуровневому НАТО, чтобы силы альянса не размещались на территории стран бывшего Варшавского договора. Это происходит в то время, когда Китай угрожает нарушить стратегический баланс в Восточной Азии возможным нападением на Тайвань. Си Цзиньпину должно быть очевидно, что у США полно дел в Европе, поэтому он может сделать вывод только о том, что его шансы на успешное осуществление чего-либо, будь то на Тайване или в Южно-Китайском море, выросли», – полагает Каган. Автор также напоминает о том, что карта Европы претерпевала множество изменений. «Ее нынешний формат отражает расширение могущества США и крах могущества России с 80-х годов до наших дней. Следующий формат Европы, скорее всего, будет отражать возрождение российской военной мощи и ослабление влияния США. В сочетании с китайскими достижениями в Восточной Азии и западной части Тихого океана это ознаменует конец нынешнего порядка», – заключает аналитик, заодно спрогнозировав «прекращение существования Украины как независимого государства». «Окно для дипломатии закрыто. Покатится ли Путин на Киев?» – также пытается предугадать британский журнал «Окно для дипломатии закрыто. Покатится ли Путин на Киев?» – также пытается предугадать британский журнал The Spectator : «Опасения, что Путин готовит почву для полномасштабного вторжения, связаны с тем, что две территории, которые он признал росчерком пера – Луганская и Донецкая народные республики, если дать им полные названия, – претендуют на большую часть Украины, чем они контролируют сейчас». «Неужели Владимир Путин стянул все эти войска к границе просто для того, чтобы захватить два кусочка земли, которые и так были у него в кармане? Следующий ход за Украиной. Если украинцы будут сопротивляться (разумеется, при поддержке Америки), то не следует ожидать, что российские войска тихо отступят. С точки зрения Владимира Путина, это борьба за выживание, битва против геноцида. В таком сражении Россия пустит в ход свое воздушное превосходство – опять же, повторяя воздушную войну НАТО против Сербии. Киевлянам пора навострить уши – не заревела ли сирена воздушной тревоги», – добавляют в издании. В то же время В то же время CNN пишет, что «мир вновь затаил дыхание в ожидании следующего шага Путина»: «Его взгляд на историю не равнозначен заявлению о вторжении или попытке воссоединить Украину с Россией. Но было бы легко прочитать это как попытку подготовить русский народ к войне». Несколько официальных лиц США заявили CNN, что они «интерпретировали действия Путина в отношении двух восточно-украинских областей, которые называют себя ЛНР и ДНР, как часть неуклонного марша к более широкому вторжению на Украину», охарактеризовав это как «потемкинская политика». Под этим термином, вероятно, подразумевается деятельность Григория Потемкина – создателя Черноморского военного флота, основателя целого ряда городов Новороссии и автора плана присоединения Крыма к России. «Вскоре после этого мир узнает, была ли ярость Путина предвестником более масштабного пожара, который фактически положит конец эре после холодной войны и возвестит новую эру напряженности в Европе. Все это потребует серьезного переосмысления трансатлантической безопасности», – добавляют в CNN.