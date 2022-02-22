Взгляд
22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
Разделы

Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
Перейти в раздел…

Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина Алексей Никольский/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Как американские дипломаты минируют Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Подробности...

Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

Обсуждение: 32 комментария

Канада отменила демократию

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...

В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
    Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока – 2» Лавров дал оценку реакции стран Запада на признание Россией ДНР и ЛНР Платежным средством на территории ДНР и ЛНР стал российский рубль
    Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 года Киев отказался отводить войска из Донбасса в ответ на просьбу ДНР и ЛНР Еврокомиссия предупредила о последствиях для ЕС санкций против России Сирия поддержала признание Россией ЛНР и ДНР
    Разведка ДНР зафиксировала перемещение украинских «Градов» в район Мариуполя Послы ЕС согласовали санкции против России из-за ДНР Цена газа в Европе на фоне событий вокруг Украины выросла более чем на 10% Эксперт оценил перспективы Кустурицы в Театре российской армии

    «партия войны»


    Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского

    колонны бронетехники


    Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс

    цензура в соцсетях


    Facebook объявил «фейком» данные Минобороны России об уничтожении украинских БМП

    Видео

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    безъядерный статус


    Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой»

    Восточная Европа


    Как Польша похитила Вильнюс у Литвы

    эвакуация населения


    Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?

    Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

    Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина
    		   22 февраля 2022, 14:40
    Фото: Алексей Никольский/
    пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.

    «Решение о признании отвечает на некоторые вопросы, но другие вопросы остаются. Есть шанс, что Путин просто признает две республики такими, какими они есть. Это после месяцев апокалиптических сценариев, вероятно, будет воспринято Украиной и Западом как хороший результат», – допускает британская газета The Guardian.

    «Но вполне вероятно, что Путин имеет в виду гораздо больше, чем просто откусить кусочек от востока Украины и взять на себя формальную ответственность за территории, которые он уже де-факто контролировал. Последние слова Путина о том, что если Киев не прекратит насилие, то он будет нести ответственность за «последующее» кровопролитие», были до крайности зловещими. Это звучало как объявление войны», – добавляют в издании.

    «Противостояние далеко не закончено», – соглашаются в The New York Times: «Россия может пойти и на другие уловки, чтобы создать неприятности для Украины, не отправляя танки через границу. Например, кибератаки, подобные тем, которые она недавно предприняла против украинских банков».

    «Но какой бы ни была конечная игра Путина, его действия на данный момент направлены на то, чтобы подтолкнуть и спровоцировать Украину и ее западных друзей на чрезмерную реакцию в ответ на его решения. Нет никакого оправдания признанию Москвой двух народных республик, действию столь же незаконному, сколь и возмутительному. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – уверены в американской газете.

    «Что нам ждать после завоевания Путиным Украины?» – задается вопросом на страницах The Washington Post Роберт Каган – видный американский неоконсерватор и по совместительству муж Виктории Нуланд. «Российские силы будут выстроены вдоль всей 650-мильной восточной границы Польши, а также вдоль восточных границ Словакии и Венгрии и северной границы Румынии», – сразу же отвечает Каган.

    «Одной из вероятных точек возгорания будет Калининград. Штаб Балтийского флота России, сам город и его окрестности были отрезаны от остальной России после распада Советского Союза. С тех пор россияне могут попасть в Калининград только через Польшу и Литву. Ожидайте, что Россия потребует прямого коридора, который поставил бы эти страны под контроль Москвы. Но даже это было бы лишь частью новой стратегии России по отделению стран Балтии от НАТО, демонстрируя, что альянс больше не может надеяться на защиту этих стран», – говорится в материале.

    «Сегодня Путин стремится к двухуровневому НАТО, чтобы силы альянса не размещались на территории стран бывшего Варшавского договора. Это происходит в то время, когда Китай угрожает нарушить стратегический баланс в Восточной Азии возможным нападением на Тайвань. Си Цзиньпину должно быть очевидно, что у США полно дел в Европе, поэтому он может сделать вывод только о том, что его шансы на успешное осуществление чего-либо, будь то на Тайване или в Южно-Китайском море, выросли», – полагает Каган.

    Автор также напоминает о том, что карта Европы претерпевала множество изменений. «Ее нынешний формат отражает расширение могущества США и крах могущества России с 80-х годов до наших дней. Следующий формат Европы, скорее всего, будет отражать возрождение российской военной мощи и ослабление влияния США. В сочетании с китайскими достижениями в Восточной Азии и западной части Тихого океана это ознаменует конец нынешнего порядка», – заключает аналитик, заодно спрогнозировав «прекращение существования Украины как независимого государства».

    «Окно для дипломатии закрыто. Покатится ли Путин на Киев?» – также пытается предугадать британский журнал The Spectator: «Опасения, что Путин готовит почву для полномасштабного вторжения, связаны с тем, что две территории, которые он признал росчерком пера – Луганская и Донецкая народные республики, если дать им полные названия, – претендуют на большую часть Украины, чем они контролируют сейчас».

    «Неужели Владимир Путин стянул все эти войска к границе просто для того, чтобы захватить два кусочка земли, которые и так были у него в кармане? Следующий ход за Украиной. Если украинцы будут сопротивляться (разумеется, при поддержке Америки), то не следует ожидать, что российские войска тихо отступят. С точки зрения Владимира Путина, это борьба за выживание, битва против геноцида. В таком сражении Россия пустит в ход свое воздушное превосходство – опять же, повторяя воздушную войну НАТО против Сербии. Киевлянам пора навострить уши – не заревела ли сирена воздушной тревоги», – добавляют в издании.  

    В то же время CNN пишет, что «мир вновь затаил дыхание в ожидании следующего шага Путина»: «Его взгляд на историю не равнозначен заявлению о вторжении или попытке воссоединить Украину с Россией. Но было бы легко прочитать это как попытку подготовить русский народ к войне».

    Несколько официальных лиц США заявили CNN, что они «интерпретировали действия Путина в отношении двух восточно-украинских областей, которые называют себя ЛНР и ДНР, как часть неуклонного марша к более широкому вторжению на Украину», охарактеризовав это как «потемкинская политика». Под этим термином, вероятно, подразумевается деятельность Григория Потемкина – создателя Черноморского военного флота, основателя целого ряда городов Новороссии и автора плана присоединения Крыма к России.

    «Вскоре после этого мир узнает, была ли ярость Путина предвестником более масштабного пожара, который фактически положит конец эре после холодной войны и возвестит новую эру напряженности в Европе. Все это потребует серьезного переосмысления трансатлантической безопасности», – добавляют в CNN.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •