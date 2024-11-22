Украинские диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область как беженцы

СМИ: Украинская ДРГ под видом беженцев пыталась прорваться в Запорожскую область

Tекст: Валерия Городецкая

Попытка проникновения произошла на блокпосту в поселке Приазовский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сообщается, что боевики, прибывшие на микроавтобусе, пытались обмануть военных, выдав себя за беженцев. Однако российские военнослужащие заметили подозрительную сумку с оружием под одним из сидений.

По данным канала, после обнаружения оружия началась перестрелка, в ходе которой двое диверсантов были ликвидированы на месте. Четыре остальные боевика скрылись и на данный момент разыскиваются в окрестном лесу.

Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов на Херсонщине, предотвратив попытку прорыва на этом направлении. Кроме того, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить.