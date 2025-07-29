Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
В Китае создали гиганта автопрома с уставным капиталом 2,8 млрд долларов
В Чунцине зарегистрирована новая государственная компания China Changan Automobile Group с уставным капиталом 20 млрд юаней, ставшая отдельным предприятием центрального подчинения.
О создании новой государственной China Changan Automobile Group сообщили на официальной странице компании в WeChat, передает ТАСС. Регистрация компании прошла в Чунцине, а ее уставной капитал составил 20 млрд юаней (эквивалентно 2,8 млрд долларов). Ранее Changan Automobile была дочерней структурой China South Industries Group Corporation. После реорганизации China Changan Automobile Group стала отдельной компанией центрального подчинения и перешла под прямой контроль Комиссии по надзору и управлению госактивами Госсовета КНР. Уполномоченным представителем госкомпании назначен Чжу Хуажун, который возглавляет Changan Automobile. В заявлении компании подчеркивается: «Реорганизация является важным шагом для оптимизации распределения государственного капитала и мерой по повышению конкурентоспособности автомобильной отрасли Китая». В состав холдинга входит 117 дочерних предприятий. Основные направления деятельности – производство и продажа автомобилей, мотоциклов, запчастей, а также оказание финансовых и логистических услуг. Руководство China Changan Automobile Group намерено активно осваивать рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, а также Евразии.
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