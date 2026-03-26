Число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 30

Tекст: Вера Басилая

Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом в своем канале Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего с начала суток Собянин сообщил о 30 беспилотниках, сбитых на подлете к столице.

Ранее Собянин сообщал, что с начала суток силы ПВО сбили 24 беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве.

Житель села Кленово в Подмосковье пострадал при пожаре, который возник из-за сбитого дрона ВСУ.