На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника

Tекст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max о сбитых еще шести беспилотниках, летевших к городу. Сначала были уничтожены два аппарата, а следом силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, также направлявшихся к Москве. Все обломки тщательно обследуются на предмет возможной опасности.

В общей сложности, по информации мэра, с начала суток сбиты 24 беспилотника, пытавшихся приблизиться к столице. Для сравнения, накануне было уничтожено 28 таких аппаратов.

Ранее система противовоздушной обороны Минобороны отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.

До этого силами ПВО Минобороны уничтожено 14 беспилотников, летевших в Москве.