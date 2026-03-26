В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
Береговая охрана Турции заявила об отсутствии угрозы после атаки на танкер
Береговая охрана Турции сообщила, что ситуация на танкере Altura после атаки в Черном море полностью контролируется и опасности не представляет.
В командовании береговой охраны Турции заявили, что после атаки на танкер Altura в Черном море не зафиксировано негативных последствий, передает ТАСС.
Представитель ведомства подчеркнул: «Никаких негативных последствий в связи с происшествием с танкером Altura нет. Все под контролем, ситуация не вызывает никаких опасений».
По информации береговой охраны, угрозы пожара или разлива нефти на судне не возникло. Также в ведомстве отметили, что с экипажем танкера не возникло проблем, они находятся в безопасности.
На уточняющий вопрос о судьбе команды представители береговой охраны сообщили, что члены экипажа не обращались с запросами на эвакуацию и остаются на борту.
Турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти пострадал в результате атаки дронами при следовании из Новороссийска в Стамбул.