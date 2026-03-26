Обнаруженный у берегов Турции безэкипажный катер был производства США

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны Турции объявило, что 21 марта на побережье провинции Орду был найден безэкипажный катер, произведенный в США. Катер был вынесен на берег течением после отказа двигателя. передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что судно было обнаружено в районе Унье и впоследствии уничтожено командой спецназа. В Минобороны Турции также отметили, что риски, связанные с потерей управления или мобильности беспилотных летательных и безэкипажных аппаратов, которые применяются в продолжающейся войне России и Украины, находятся под пристальным контролем.

На побережье Черного моря в турецкой провинции Орду саперы обнаружили и контролируемым взрывом уничтожили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, похожий на украинский Magura V5.

В турецкой провинции Балыкесир местные фермеры нашли упавший беспилотник и передали его для проверки на наличие взрывчатки.