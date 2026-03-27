Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Рубио подтвердил намерения Трампа добиться урегулирования на Украине
Рубио подтвердил намерения Трампа добиться прекращения конфликта на Украине
Американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подтвердил госсекретарь Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, глава государства считает приоритетом достижение договоренности о перемирии и разрешении конфликта посредством переговоров, пишет РИА «Новости».
Рубио подчеркнул, что подтвердил приверженность Трампа этому курсу на встрече лидеров «Большой семерки». В своем заявлении в соцсети он отметил важность дипломатического пути для урегулирования ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине такие гарантии только после согласия на территориальные уступки. Также западные СМИ писали, что Владимир Зеленский рассматривает возможность отказа от контроля над землями на востоке ради мира.