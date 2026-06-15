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Глава Пунтленда обвинил президента Сомали в поощрении пиратства
Глава автономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени заявил, что президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд создает вооруженные группы пиратов и разрушает федеративное устройство страны.
Глава сомалийского автономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени обвинил президента страны Хасана Шейха Мохамуда в поддержке пиратства, передает ТАСС.
По словам регионального лидера, центральные власти поощряют деятельность морских разбойников в районах Хафун, Эйл и Джарибан.
«Пунтленд всегда сопротивлялся политическому и правовому захвату согласованной системы управления. Президент ведет неприкрытое наступление на федеративное устройство страны и администрацию регионов. Он открыто поощряет пиратство», – заявил Дени во время выступления в местном парламенте.
Конфликт между регионом и центром обострился на фоне конституционной реформы, проводимой президентом Сомали. Она предполагает расширение полномочий главы государства, введение прямых выборов и замену системы выборщиков на партийные списки. Срок полномочий президента и парламентариев планируется увеличить с четырех до пяти лет.
Против этих изменений активно выступают штаты Пунтленд, Джубаленд и Сомалиленд. В январе текущего года руководство Пунтленда уже предупреждало об отказе от сотрудничества с федеральным правительством, если спорные поправки не будут отменены для достижения общего консенсуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда.
Нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала резкое возрождение морского разбоя в этом регионе.
10 июня охранники грузового судна вступили в перестрелку с вооруженными людьми в Аденском заливе.