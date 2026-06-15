Командир «Тайпан» раскрыл детали разгрома украинского форпоста в Константиновке

«Тайпан»: ВС России применили тактику неожиданности в боях за Константиновку

Tекст: Валерия Городецкая

«Это очередной форпост, один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска», – заявил офицер.

По его словам, населенный пункт представляет собой многоэшелонированную крепость. Украинские войска выстраивали оборону, размещая в первом эшелоне точки управления беспилотниками, за которыми следовали укрепленные позиции штурмовых групп. Несмотря на серьезную защиту, российские военные находят уязвимые места и проводят стремительные атаки.

Тактика просачивания малыми группами позволила создать временные коридоры для ввода основных сил. Разведчики и штурмовики выявляли огневые точки и склады боеприпасов, наводя удары. Это привело к дезориентации и деморализации противника, что подтверждали взятые пленные.

Особое внимание уделялось перерезанию путей снабжения, что посеяло панику в рядах украинских военных. В одном из боев за здание школы российская штурмовая группа уничтожила 12 солдат противника.

Эффект неожиданности был настолько сильным, что отступающие бросили бронемашину MaxxPro и снаряжение.

Напомним, российские военные заняли 117 зданий в Константиновке.

Ранее штурмовые группы освободили восточную часть этого населенного пункта.

Группировка войск «Юг» обошла город с трех направлений.