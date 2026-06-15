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Командир «Тайпан» раскрыл детали разгрома украинского форпоста в Константиновке
«Тайпан»: ВС России применили тактику неожиданности в боях за Константиновку
Командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Тайпан» рассказал о ходе освобождения Константиновки в Донецкой народной республике.
«Это очередной форпост, один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска», – заявил офицер.
По его словам, населенный пункт представляет собой многоэшелонированную крепость. Украинские войска выстраивали оборону, размещая в первом эшелоне точки управления беспилотниками, за которыми следовали укрепленные позиции штурмовых групп. Несмотря на серьезную защиту, российские военные находят уязвимые места и проводят стремительные атаки.
Тактика просачивания малыми группами позволила создать временные коридоры для ввода основных сил. Разведчики и штурмовики выявляли огневые точки и склады боеприпасов, наводя удары. Это привело к дезориентации и деморализации противника, что подтверждали взятые пленные.
Особое внимание уделялось перерезанию путей снабжения, что посеяло панику в рядах украинских военных. В одном из боев за здание школы российская штурмовая группа уничтожила 12 солдат противника.
Эффект неожиданности был настолько сильным, что отступающие бросили бронемашину MaxxPro и снаряжение.
Напомним, российские военные заняли 117 зданий в Константиновке.
Ранее штурмовые группы освободили восточную часть этого населенного пункта.
Группировка войск «Юг» обошла город с трех направлений.