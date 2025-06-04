Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Нидерланды решили предоставить Украине новый военный пакет на 400 млн евро
Новый пакет военной поддержки для Киева будет включать более 100 кораблей и дроны, а его стоимость составит 400 млн евро.
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро, передает ТАСС. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня.
«Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», – заявил Брекелманс.
Он пояснил, что в рамках этого пакета Киеву передадут более 100 кораблей, включая патрульные суда, а также дроны.
Министр подчеркнул, что эта поддержка направлена на укрепление обороноспособности Украины на море. Ранее Нидерланды неоднократно предоставляли Киеву военную и финансовую помощь в рамках поддержки спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о намерении сохранить поддержку ключевых правительственных инициатив по Украине и миграции. Вилдерс также предложил пересмотреть объем помощи Киеву.