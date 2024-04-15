Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.6 комментариев
В Киеве сообщили о планах получить от Нидерландов и Бельгии три противоминных корабля
Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных корабля, экипажи которых уже проходят обучение, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
«Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение», – сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
С учетом двух бывших британских минных тральщиков типа Sandown, которые были переданы Украине в начале года и теперь носят названия «Чернигов» и «Черкассы», Киев планирует получить как минимум пять противоминных кораблей от стран Запада.
Плетенчук добавил, что экипажи переданных Киеву Лондоном двух минных тральщиков в прошлом году получили от НАТО оценку совместимости первого уровня, а в этом году надеются получить оценку высшего, второго уровня, что позволит им выполнять задачи в составе ордеров.
Ранее в ВСУ заявляли, что украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки.