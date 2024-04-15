В Киеве сообщили о планах получить от Нидерландов и Бельгии три противоминных корабля

Tекст: Ольга Никитина

«Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение», – сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

С учетом двух бывших британских минных тральщиков типа Sandown, которые были переданы Украине в начале года и теперь носят названия «Чернигов» и «Черкассы», Киев планирует получить как минимум пять противоминных кораблей от стран Запада.

Плетенчук добавил, что экипажи переданных Киеву Лондоном двух минных тральщиков в прошлом году получили от НАТО оценку совместимости первого уровня, а в этом году надеются получить оценку высшего, второго уровня, что позволит им выполнять задачи в составе ордеров.

Ранее в ВСУ заявляли, что украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки.