Киев захотел использовать корабли НАТО для охраны коридоров в Черном море

Tекст: Ольга Никитина

Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.

Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.

Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.