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    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    57 комментариев
    11 января 2024, 09:17

    Киев захотел использовать корабли НАТО для охраны коридоров в Черном море

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки, сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

    Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.

    Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    10 января 2024, 19:41
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.

    Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

    Коментарии (36)
    10 января 2024, 16:56
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов

    Аналитик Меркурис: Массированные авиаудары РФ привели к катастрофическим последствиям на Украине

    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

    По словам эксперта, этот ущерб Западу будет очень трудно возместить с учетом того, что ресурсы заканчиваются, передает РИА «Новости».

    Меркурис добавил, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы «измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность». Также такими атаками Россия истощает способность Запада поддерживать Украину, добавил он.

    «Теперь даже там (на Западе – прим. ВЗГЛЯД) начинают понимать, что русские неизбежно победят», – заключил Меркурис.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации.

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    10 января 2024, 21:59
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине за месяц переломится в пользу России, если американская сторона не предоставит больше помощи Киеву.

    «Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».

    Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.

    Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».

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    10 января 2024, 21:28
    В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора и ее дочь

    В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми в своих квартирах, сообщили украинские СМИ.

    Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.

    Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.

    Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.

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    10 января 2024, 21:36
    Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство

    Небензя: Киевский режим привел Украину к коллапсу и превратил ее в несостоявшееся государство

    Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим сделал из Украины несостоявшееся государство и привел страну к экономическому и политическому коллапсу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, темой которого стала ситуация на Украине, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что политическая система на Украине начала приобретать тоталитарные черты, а жители вынуждены терпеть лишения, пока руководство страны отрабатывает указания западных спонсоров, поддержка которых – «единственное, что позволяет киевской хунте оставаться у власти».

    Ранее Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений.

    Коментарии (26)
    10 января 2024, 16:23
    ВС России поразили два цеха сборки украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллерия, ракетные войска и БПЛА ВС России поразили два цеха сборки дронов для ВСУ, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен склад боеприпасов украинской армии.

    Ведомство сообщало ранее, что ВСУ на Донецком направлении в последние сутки потеряли 280 человек.

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    10 января 2024, 13:33
    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

    Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе

    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэрия Белгорода предупреждает жителей города об авиационной опасности.

    В Telegram-канале мэрии указано, что в городе есть авиационная опасность, граждан призывают сохранять бдительность.

    Ранее в Белгороде решили закрывать ТЦ на два часа раньше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские чиновники и сотрудники бюджетных организаций пройдут курсы оказания доврачебной помощи.

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    11 января 2024, 08:18
    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении

    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины теперь значительно меньше обстреливают позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, украинские войска утратили преимущество, заявил артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук.

    Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.

    «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.

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    10 января 2024, 15:59
    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области

    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался произвести атаку на территории Российской Федерации с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в среду.

    Атаку беспилотника зафиксировали около 14.30 мск в Воронежской области, дежурные средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее дежурные средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

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    10 января 2024, 12:35
    В Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ

    Глава штаба ВС Швеции Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

    Tекст: Александра Юдина

    Снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз, заявил в эфире Sveriges Radio начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

    По его словам, цены на необходимые Киеву боеприпасы увеличились в 5-10 раз, передает РИА «Новости».

    Также Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.

    Газета ВЗГЛЯД подсчитала, насколько выгодно для Германии продолжать снабжать Украину оружием.

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    10 января 2024, 21:12
    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс обещает Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год», следует из заявления совета Украина – НАТО.

    В Брюсселе прошло заседание совета Украина – НАТО на уровне послов, по итогам которого было опубликовано заявление, из которого следует, что страны альянса продолжат оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В документе также говорится, что «многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году». При этом в документе нет информации о новых поставках оружия и не уточняется, сколько денежных средств перечислят Киеву.

    Страны НАТО осудили российские удары по территории Украины, которые, как считают в альянсе, якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

    Ранее стало известно, что страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    10 января 2024, 23:52
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове прозвучали взрывы, сообщил украинские телеканал «Общественное».

    Корреспонденты канала сообщили о двух взрывах в городе, передает РИА «Новости».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетных ударах по городу. Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

    Ранее российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.

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    10 января 2024, 14:55
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки 280 военных и два танка
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки 280 военных и два танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении потеряли 280 человек и несколько боевых машин, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения Южной группировки ВС России поразили живую силу и технику 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Красного, Богдановки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 280 человек, два танка, американскую БМП Bradley, три боевые бронированные машины «Козак». При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика» и склад артиллерийских боеприпасов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ у Новомихайловки в ДНР.

    ВСУ потеряли на этом направлении за сутки свыше 170 человек, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика» и машина РСЗО «Град».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 21-й и 32-й механизированных бригад у Терн и Синьковки в Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 человек и две боевые машины пехоты. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Украинская сторона потеряла до 190 человек и две бронемашины.

    На Запорожском направлении ВС России отразили атаку украинской штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины у Работино (Запорожская область). Поражены скопления живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра у Тягинки и Республиканца в Херсонской области. Там украинская сторона потеряла до 50 человек и артиллерийскую систему М777.

    Артиллерия, ракетные войска, беспилотники ВС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки дронов.

    Средства противовоздушной обороны перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

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    10 января 2024, 11:33
    В Херсоне повреждена критическая инфраструктура

    Глава администрации подконтрольного Киеву Херсона сообщил о повреждениях критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, также поврежден завод, передает ТАСС.

    Ранее серия взрывов прозвучала в Харьковской области Украины, а также в Херсоне.

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    10 января 2024, 12:13
    ЕС пообещал успеть поставить Украине 1 млн снарядов к весне

    Еврокомиссар: ЕС еще может успеть поставить Украине 1 млн снарядов к марту-апрелю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз все еще может успеть выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту или апрелю этого года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    Его слова приводит европейская версия газеты Politico. Он заявил, в частности, что Европа будет придерживаться своих обязательств по поставкам снарядов Киеву, а обеспечение поставок на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта нынешнего года «абсолютно выполнимо», передает ТАСС.

    Бретон подчеркнул, что для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании ВПК Евросоюза. Еврокомиссар заявил, что ЕС может догнать Россию в производстве вооружений «в течение двух лет и «чрезвычайно важно» иметь такой же потенциал в ВПК, как у Москвы.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.

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