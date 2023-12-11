Британия решила возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины

Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины и поставлять Киеву корабли

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что коалиция хочет «укрепить способности Украины действовать на море», передает РИА «Новости».

Великобритания объявила, что предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Киев должен приобрести корабли через экспортно-кредитное агентство Великобритании, передает ТАСС.

Великобритания рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».

Кроме того, коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

Напомним, глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении Киеву дополнительных средств.