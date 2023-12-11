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Британия решила возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины
Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины и поставлять Киеву корабли
Великобритания и Норвегия возглавят «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства, сообщило британское минобороны.
Указывается, что коалиция хочет «укрепить способности Украины действовать на море», передает РИА «Новости».
Великобритания объявила, что предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Киев должен приобрести корабли через экспортно-кредитное агентство Великобритании, передает ТАСС.
Великобритания рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».
Кроме того, коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.
Напомним, глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении Киеву дополнительных средств.