В Нижегородской области школьники разрушили более 50 надгробий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемыми стали четверо несовершеннолетних, их задержали за осквернение мест захоронения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Накануне местная жительница сообщила в полицию о массовом повреждении могил. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила 54 поваленных памятника и креста.

В числе нарушителей есть девочка, участникам группы 9-10 лет.

«Дети пояснили, что проходили через кладбище и в ходе игры нанесли удары по конструкциям на могилах ради развлечения», – пояснили в ведомстве.

Их доставили в отдел полиции для беседы, после чего двоих школьников направили в социально-реабилитационный центр. В настоящее время установлены 16 потерпевших, которые уже написали заявления. Правоохранители проводят проверку для правовой оценки действий детей и их родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле хулиганы устроили пожар на одном из нижегородских кладбищ.