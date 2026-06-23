Путин заявил, что Россия будет укреплять безопасность и решать экономические задачи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития, обеспечивая безопасность граждан и решая экономические задачи, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что речь идет о работе как в масштабах всей страны, так и в регионах.

«Будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил», – заверил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин выступил с тезисом о крупнейшей структурной трансформации мировой экономики и уверенном росте России.

На совещании по развитию воссоединенных регионов президент заявил о необходимости заложить новую основу для экономики и промышленности Донбасса и Новороссии.

Во время видеоконференции по развитию новых регионов Путин сказал о стратегическом преимуществе российских войск и их продвижении по всем направлениям.