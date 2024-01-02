Турция опровергла сообщения о пропуске в Черное море тральщиков для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Центра по противодействию дезинформации администрации президента Турции в ответ на публикации подобных утверждений в зарубежных СМИ, сообщения о том, что Турция якобы пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

В сообщении указано, что Турция строго соблюдает Конвенцию Монтре и с начала СВО не пропустила ни один военный корабль. Турция также уведомила своих союзников по НАТО, что «пока будет продолжаться война, не даст разрешение на проход военных кораблей в Черное море через турецкие проливы».

Ранее Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.