Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

Tекст: Ольга Никитина

Коротко: что будет, если не платить ипотеку

Если перестать платить ипотеку, банк не заберет квартиру сразу, но последствия обычно развиваются поэтапно. Уже после первой просрочки могут начисляться неустойка и пени, а информация о нарушении может отразиться в кредитной истории. Если задолженность растет и заемщик не выходит на связь, банк вправе потребовать досрочно погасить весь долг и обратиться в суд. В крайнем случае ипотечную квартиру могут продать для погашения задолженности, включая случаи, когда это единственное жилье, находящееся в залоге. При этом ситуацию часто можно решить раньше – например, оформить ипотечные каникулы, договориться о реструктуризации или рассмотреть рефинансирование.

Что будет, если просрочить платеж по ипотеке на 1 день, неделю и месяц

Просрочка по ипотеке начинается на следующий день после даты платежа, предусмотренной договором. Сразу же включаются пени и штрафы. Нарушение сроков фиксируется на следующий же день, и даже «техническая задержка» до пяти дней может быть отражена в бюро кредитных историй.

1–7 дней. Просрочка до пяти дней обычно рассматривается как техническая задержка и не влечет серьезных последствий, но факт нарушения все равно фиксируется в кредитной истории. Банк, как правило, напоминает о платеже по телефону или через СМС.

30 дней. Если платеж просрочен более чем на месяц, кредит переводится в категорию проблемной задолженности. Банк начинает активнее требовать внесения платежа и готовиться к возможному взысканию. В этот период начисляются пени – в зависимости от условий договора их размер может варьироваться от 0,01 до 0,1% от суммы просрочки в день.

60–90 дней. На этом этапе банк требует погасить долг более активно, могут начисляться дополнительные штрафы. В отличие от пеней, штраф начисляется не ежедневно, а за каждый факт просрочки платежа, то есть ежемесячно. Штраф может быть как фиксированным, так и в процентах от суммы задолженности. Важно помнить: даже при просрочке проценты по кредиту продолжают начисляться.

Более 90 дней. При превышении этого срока или если сумма просроченных платежей превышает 5% стоимости квартиры, банк по закону получает право требовать погашения задолженности через суд. Дело должно быть рассмотрено судом в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления. При этом суд может отложить рассмотрение дела для примирения сторон на срок до двух месяцев.

Когда банк может подать в суд по ипотеке

Банк имеет право обратиться в суд, если просрочка составляет более трех месяцев или сумма просроченных платежей превышает 5% стоимости заложенного жилья. Однако есть и исключения. Согласно Гражданскому кодексу, требовать взыскания залога нельзя, если нарушение обязательств незначительно, а объем требований банка явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Для этого должны быть соблюдены два условия: сумма долга составляет менее 5% от стоимости заложенного имущества и просрочка длится меньше трех месяцев.

Если за год заемщик допустил четыре и более просрочек по ипотеке, банк также вправе потребовать досрочного погашения долга и обращения взыскания на заложенное жилье.

Банку, как правило, выгоднее договориться с должником, чем продавать квартиру на торгах. Цена на торгах часто оказывается ниже рыночной, а в случае продажи банк теряет будущие проценты по кредиту. Поэтому кредитные организации предпочитают реструктуризацию или мировое соглашение.

Может ли банк забрать ипотечную квартиру

Да, может. Даже если заложенная квартира является единственным жильем заемщика, на нее может быть обращено взыскание. Основание – ненадлежащее исполнение обязательств по ипотечному договору. Однако взыскание на единственное жилье возможно только по решению суда.

Если суд признает требования банка законными, начинается процедура реализации заложенного имущества. Квартира продается с публичных торгов в формате аукциона тому, кто предложит наибольшую цену. Вырученные средства распределяются следующим образом: сначала погашаются долг перед банком и судебные издержки, оставшаяся сумма передается бывшему должнику.

Если вырученных от продажи средств не хватило для покрытия требований банка, приставы могут обратить внимание и на другую собственность должника. Если же сумма на торгах оказалась больше долга, разницу вернут заемщику.

При ипотеке с материнским капиталом есть нюанс: если жилье продано на торгах, средства материнского капитала подлежат возврату в Социальный фонд России. В зависимости от ситуации сумма может быть взыскана как с банка, так и с самого должника.

Что делать, если нечем платить ипотеку

Главное правило – не уклоняться от диалога с банком. Кредитной организации выгоднее сохранить платежеспособного заемщика, чем инициировать долгий и затратный процесс взыскания. Чем раньше заемщик обратится в банк, тем больше у него возможностей сохранить жилье.

Первым шагом должно стать обращение в банк с объяснением причин и подтверждающими документами. Своевременное обращение демонстрирует готовность клиента к диалогу и поиску решения проблемы. Заемщик, пришедший в банк вскоре после просрочки, с меньшей вероятностью будет рассматриваться как проблемный.

Реструктуризация ипотеки: кому подходит

Реструктуризация – это изменение условий действующего кредита для снижения финансовой нагрузки. Если у заемщика положительная кредитная история, а причины просрочки признаны уважительными, банк может предложить различные варианты реструктуризации.

Что может предложить банк: уменьшить размер ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования, изменить график платежей, разрешить какое-то время платить только проценты без суммы основного долга. Реструктуризация помогает временно снизить финансовую нагрузку и избежать судебных разбирательств.

Рефинансирование ипотеки: когда это выгодно

Рефинансирование позволяет погасить старый кредит новым на более выгодных условиях. Это может быть снижение процентной ставки, уменьшение ежемесячного платежа или объединение нескольких кредитов в один для удобства обслуживания.

Однако рефинансирование не всегда помогает. Если заемщик уже имеет просрочки, многие банки откажут в рефинансировании. Кроме того, при низкой оценочной стоимости квартиры и высоком остатке долга рефинансирование может быть невыгодным.

Ипотечные каникулы в 2026 году

Кредитные каникулы – это льготный период до шести месяцев, когда заемщик может ежемесячно платить меньше или не платить вовсе. При этом общий срок кредита увеличивается на срок каникул, а просроченные платежи переносятся на конец кредита.

Есть ограничения: ипотечное жилье должно быть единственным, сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей, доход заемщика должен снизиться более чем на 30%. Взять кредитные каникулы по одному договору можно только один раз. Важно: во время каникул кредитная история не портится, а залоговая квартира не изымается.

Основания для получения каникул: снижение среднемесячного дохода за последние два месяца на 30% или на 20% при одновременном увеличении числа иждивенцев, получение инвалидности I или II группы, потеря работы, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд.

Можно ли продать квартиру с ипотекой

Да, это один из способов избежать потери жилья через торги. Заемщик вправе продать квартиру самостоятельно, пока не начат судебный процесс. Это позволяет реализовать ее по рыночной, а не по сниженной (как на торгах) цене и нанести меньший ущерб кредитной истории.

Есть несколько способов: продавец гасит ипотеку и продает квартиру (используя собственные накопления, потребительский кредит или деньги родственников), покупатель дает деньги продавцу на погашение ипотеки в рамках договора купли-продажи, либо сделку полностью ведет банк, который курирует все этапы.

Покроет ли страховка ипотеку при потере работы или болезни

Если при оформлении ипотеки была оформлена страховка от потери работы или здоровья, это может стать хорошей подушкой безопасности. В случае наступления страхового случая страховая компания выплачивает сумму, достаточную для покрытия платежей на определенный период. Однако важно внимательно читать договор страхования: многие страховки покрывают только определенные виды потери работы или травм, и не все случаи признаются страховыми.

Что делать, чтобы не потерять квартиру: пошаговый план

Не игнорируйте проблему. При первых признаках финансовых трудностей свяжитесь с банком. Чем раньше, тем лучше. Соберите подтверждающие документы. Справки о доходах, об увольнении, медицинские справки – всё, что подтверждает вашу ситуацию. Объясните ситуацию банку. Предложите варианты: реструктуризация, кредитные каникулы, рефинансирование. Банк заинтересован в сохранении платежей. Рассмотрите продажу квартиры самостоятельно. Если понимаете, что не справитесь, продайте жилье сами – это позволит избежать торгов с большим дисконтом. Не пропускайте судебные заседания. Если дело дошло до суда, участие в процессе – ваш шанс на мировое соглашение или отсрочку.

Главное о просрочке по ипотеке: что нужно запомнить

Просрочка по ипотеке фиксируется с первого дня и ведет к штрафам, росту долга и ухудшению кредитной истории.

Банк может подать в суд при просрочке более трех месяцев или при сумме долга более 5% стоимости квартиры.

Ипотечную квартиру могут продать на торгах, даже если это единственное жилье.

Основные способы избежать потери жилья: реструктуризация, рефинансирование, ипотечные каникулы, самостоятельная продажа квартиры.

Обращаться в банк нужно сразу – чем раньше, тем больше шансов сохранить квартиру.

Кредитные каникулы – законный способ приостановить платежи до шести месяцев при соблюдении условий.

Страховка может помочь покрыть платежи при потере работы или болезни, если она была оформлена заранее.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли забрать единственное жилье?

Да, если это залог по ипотеке. Общий запрет на изъятие единственного жилья на заложенную недвижимость не распространяется.

Сколько можно не платить ипотеку?

На срок до трех месяцев. При превышении этого срока банк вправе обратиться в суд.

Испортится ли кредитная история?

Да, даже при небольшой просрочке информация попадает в БКИ. Чем дольше просрочка, тем сильнее пострадает кредитная история.

Можно ли договориться с банком?

Да, банки заинтересованы в сохранении платежей и часто идут на реструктуризацию, кредитные каникулы и другие меры, если заемщик обращается вовремя и предоставляет подтверждающие документы.