В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

  • Новость часаВ МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита от ударов дронов становится общей задачей
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных в Персидском заливе судов
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»
    Росатом приступил к проектированию завода по переработке топлива для АЭС будущего
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

    Комментарии (32)
    22 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    @ Vincent Jannink/ANP/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия наблюдает военные приготовления НАТО и ЕС, всё более напоминающие немецкий план «Барбаросса», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко указал на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС. Между ними с военной точки зрения разница уже небольшая с точки зрения агрессивных устремлений против России.

    Их главная задача добиться стратегического поражения России, напомнил он.

    «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – заявил дипломат «Известиям».

    Замглавы МИД добавил, что неонацизм поднимает голову и внешнеполитическое ведомство привлекает внимание ко всем фактам проявления неонацизма на международных площадках.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году. Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией. В мае в Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году.

    При этом Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков.


    Комментарии (21)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

    Комментарии (5)
    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

    Комментарии (6)
    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

    Комментарии (6)
    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

    Комментарии (11)
    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

    Комментарии (3)
    21 июня 2026, 10:44 • Новости дня
    Норвежский генерал заявил об уязвимости страны из-за членства в НАТО

    Норвежский генерал Муд заявил об уязвимости страны из-за членства в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Полная зависимость от совместных операций Североатлантического альянса делает государства более слабыми, а также критически снижает их национальную безопасность.

    Отставной норвежский генерал Роберт Муд выразил мнение, что участие в НАТО делает страны уязвимее, передает РИА «Новости». По его словам, Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.

    «Звучат политические пустые фразы, например: «В НАТО мы держимся вместе», «Мы можем положиться на США»... «У нас сильная оборона, способная защитить страну». Более сильной лжи вы не найдете. Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций во всем, от урегулирования кризисов до защиты собственной территории, то каждый из нас станет слабее, а вместе - более уязвимым», - написал военный в статье для журнала Forsvarets forum.

    Муд отметил, что норвежские вооруженные силы жалуются на нехватку ресурсов для обучения и практики. Рост операционных расходов не успевает за инфляцией, что приводит к неготовности и оперативной паузе в военной реальности.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил в Европе.

    В МИД РФ подчеркивали готовность к равноправному диалогу, но при условии отказа Запада от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен признал низкий уровень боеготовности национальной армии.

    Посол России в Осло Николай Корчунов отметил масштабные военные приготовления норвежских властей.

    Российский дипломат сообщил о росте напряженности из-за усиления присутствия НАТО в Арктике.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 14:18 • Новости дня
    Турецкая партия объявила о протестах против саммита НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Народно-освободительная партия Турции проведет 5 июля масштабную акцию в Анкаре, выражая категорическое несогласие с политикой Североатлантического альянса на Ближнем Востоке.

    Турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение протестных мероприятий накануне саммита Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Мероприятие на высшем уровне пройдет в столице 7 и 8 июля. Ранее аналогичные намерения выразила политическая сила «Родина».

    «Мы встретимся 5 июля в 14.00 перед зданием первого парламента в районе Улус в Анкаре, который является символом нашей полной независимости. Призываем народ выступить против НАТО – организации преступлений и массовых убийств империалистических сил США и ЕС», – говорится в официальном заявлении.

    Представители левого движения считают предстоящую встречу прямой угрозой государственному суверенитету. Они активно выступают против ближневосточной линии западного блока и призывают сторонников собираться у исторического здания Великого национального собрания.

    Местные власти заранее ввели строгие ограничения в преддверии важного международного события. Администрация Анкары официально запретила любые массовые собрания и объявила дополнительные выходные дни для определенных категорий государственных служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб-квартира Североатлантического альянса официально объявила о проведении июльского саммита в Анкаре.

    Министры обороны стран НАТО встретились 18 июня в Брюсселе для подготовки к этому мероприятию.

    Представители турецкой партии «Родина» ранее неоднократно выступали за выход страны из состава военного блока.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 02:10 • Новости дня
    Лавров уличил страны Запада в ведении войны против России руками Киева

    Лавров обвинил Запад в ведении войны против России руками Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские лидеры активно пытаются заставить Вашингтон отказаться от справедливого мирного урегулирования на Украине ради тактической передышки для украинских вооруженных сил, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Комментируя политику стран Запада в отношении украинского кризиса, Лавров отметил, что в СМИ появились заметки о якобы успешной перевербовке президента США Дональда Трампа европейскими политиками.

    «Мы все понимаем, что тут комментировать даже нечего», – приводит пресс-служба МИД ответ министра.

    Дипломат подчеркнул, что американского лидера пытаются заставить отказаться от курса на долгосрочное урегулирование. Европа добивается немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку военной промышленности и киевским властям. При этом Вашингтон начинает постепенно поддаваться оказываемому давлению.

    Лавров напомнил об обновленной ядерной доктрине на фоне поставок дальнобойного оружия Украине.

    Москва неоднократно предупреждала западные страны об ответственности, однако они продолжают отрицать свое прямое участие в конфликте.

    «На самом деле, всё, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим «защищает европейские ценности», – резюмировал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине. Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине. Президент Бразилии заметил на саммите G7 усталость спонсоров Киева от конфликта.


    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Президент Чехии обратился в суд из-за отстранения от саммита НАТО

    Bloomberg: Президент Чехии оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский лидер Петр Павел подал иск в Конституционный суд после решения правительства не включать его в состав национальной делегации на предстоящем заседании альянса.

    Президент Чехии Петр Павел обратился в высшую судебную инстанцию страны из-за решения правительства исключить его из состава делегации, которая будет представлять государство на саммите НАТО в Турции в следующем месяце, сообщает Bloomberg.

    Глава государства подчеркнул, что ранее президент возглавлял национальную делегацию на 20 саммитах с участием страны в качестве члена альянса. «Если эта практика должна измениться по какой-либо причине, это должно снова произойти путем переговоров и соглашений, а не односторонним решением правительства», – заявил Павел во вторник.

    Политик отметил, что с уважением отнесется к любому вердикту Конституционного суда по данному вопросу. Руководство Чехии уже несколько месяцев ведет споры о том, кто именно поедет на встречу, на фоне того, что правительство пока не выполняет целевые показатели альянса по расходам на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал факт снижения оборонных расходов страны ниже целевого показателя НАТО.

    Месяцем ранее чешский лидер Петр Павел предложил альянсу сбивать российские самолеты. Глава государства также потребовал жесткого ответа на инциденты с беспилотниками.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия воспринимает увеличение военных бюджетов стран Североатлантического альянса и Евросоюза как стимул опираться исключительно на собственные силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил о растущем риске конфликта России и НАТО

    Грушко: Риск военного столкновения России и НАТО возрастает

    Tекст: Вера Басилая

    Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Грушко заявил, что опасность прямого конфликта с НАТО увеличивается, передает РИА «Новости».

    «Возрастает риск военного столкновения», – подчеркнул дипломат в кулуарах 12-го Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    В мае текущего года заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил о возрастающей опасности лобовой сшибки с Североатлантическим альянсом.

    Летом прошлого года Александр Грушко сообщил об активной подготовке НАТО и Евросоюза к военному противостоянию с Россией.

    На фоне этих угроз дипломат призвал готовиться к худшему варианту развития событий.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    МИД: Запад использует Украину как расходный материал

    Грушко назвал Украину расходным материалом Запада в гибридной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс и Евросоюз в гибридной войне используют Украину как расходный материал, как театр военных действий для сдерживания России, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    По словам Грушко, страны Запада используют Украину в качестве инструмента в гибридном противостоянии, передает ТАСС.

    «В этой гибридной войне Украина используется как расходный материал, как театр военных действий для сдерживания России, нанесения стратегического поражения», – заявил Александр Грушко на форуме «Примаковские чтения».

    Дипломат отметил, что в стратегических концепциях западных объединений прямо прописано намерение всеми средствами защищать свой миллиард населения. По его словам, эти организации стремятся получить военное преимущество во всех операционных средах и регионах.

    В результате подобной политики коллективный блок занимается не мирным развитием государств, а целенаправленным вытеснением конкурентов. К числу главных геополитических противников там относят Россию, Китай и Турцию.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил о расширении зоны гибридной активности западных государств против России на новые стратегические акватории.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО и ЕС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак допустил изменения в законодательство для роста поставок топлива
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор
    Суд отправил экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в СИЗО
    Эксперт рассказал о главном риске при покупке подержанной «электрички»
    Московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл

    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу

    Россия построила второй газовоз самого высокого ледового класса и к концу года обещает запустить в строй третий. Эти уникальные танкеры крайне нужны российскому СПГ-заводу «Арктик СПГ-2». Без них невозможен круглогодичный вывоз СПГ клиентам. Китай как единственный покупатель подсанкционного СПГ из России уже готовит второй терминал для приема. Однако в этой истории есть несколько ложек дегтя. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор прямо связан с наступлением на Краматорск и Славянск

    Одно из важнейших событий назревает в зоне спецоперации: российские войска формируют позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска. Почему два этих города Донбасса имеют ключевое значение для итогов всей СВО и как происходящее связано с рекордными по масштабам налетами беспилотников ВСУ на Крым и Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше задумались о войне с Украиной

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла получил развитие. После того как высокопоставленные украинские чиновники отказались от наград соседней республики, их коллеги в Польше приняли симметричное решение, а в местной прессе появились призывы готовиться к войне с Украиной. Эксперты оценили перспективы перерастания ссоры Зеленского и Навроцкого в серьезный конфликт. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации