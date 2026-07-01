Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался оправдать киевский режим, заявив, что Украина якобы не использует воздушное пространство стран альянса для нанесения ударов по российской территории, объяснив участившиеся случаи появления украинских дронов над странами блока у границ с Россией «случайным отклонением от курса».
Киев не использует воздушное пространство государств Североатлантического альянса для преднамеренного нанесения ударов по территории России, передает РИА «Новости».
По словам генсека НАТО Марка Рютте, участившиеся инциденты с пролетом украинских дронов над пограничными с Россией странами блока являются непреднамеренными.
«Это стало бы новостью. Это даже не рассматривается. Это вообще не обсуждается… Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса… это может происходить по многим причинам, например, из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам», – отметил Рютте в интервью Financial Times.
19 мая Служба внешней разведки России сообщала о планах украинского командования организовать серию атак по тыловым регионам страны. При этом власти Финляндии и стран Прибалтики заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своего воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об открытии европейскими странами воздушных коридоров для украинских беспилотников.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал украинское происхождение сбитого над Эстонией дрона.
Служба внешней разведки России сообщила о планах киевского командования запускать аппараты с территории прибалтийских государств.