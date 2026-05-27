WSJ: Разведка Европы не нашла признаков подготовки нападения России
Европейские спецслужбы не подтвердили опасения Прибалтики о «нападении России»
Военные ведомства стран Европы не зафиксировали переброску российских войск и техники к границам балтийских государств для «возможной атаки», отмечает газета Wall Street Journal.
Разведывательные службы европейских государств не разделяют страхи Прибалтики относительно возможной агрессии со стороны Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
«По словам представителей разведывательных и военных ведомств ряда европейских стран, нет никаких признаков того, что Россия перебрасывает войска и технику для осуществления атак на страны Балтии», – отмечает издание.
Российская сторона последовательно отвергает обвинения в подготовке конфликта с НАТО. При этом балтийские республики регулярно выступают с провокационными инициативами. Так, 18 мая глава литовского МИД Кястутис Будрис предложил альянсу продемонстрировать возможность преодоления обороны Калининграда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал призыв атаковать российский регион как заявление на грани безумия. В отечественном внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что страны Прибалтики закрепили за собой статус крайне враждебных государств.
Москва регулярно напоминает об отсутствии угрозы для других стран. В декабре 2023 года Владимир Путин обращал внимание, что русофобские настроения в балтийских республиках процветали задолго до начала специальной военной операции на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис объяснил призывы атаковать Калининград желанием доказать союзникам готовность к самообороне.
Сенатор Владимир Джабаров назвал риторику властей Прибалтики опасной игрой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел заявления Вильнюса банальной попыткой привлечь внимание общественности.