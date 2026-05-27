  Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа
    Москвичка получила три года колонии за кальян на куличе
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 12:43 • Новости дня

    В МИД предупредили о невозможности стратегического поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки западных государств одержать верх над ядерной державой обречены на провал, Россию победить стратегически категорически невозможно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал планы противников нереализуемыми, передает ТАСС.

    «Это категорически невозможно. Люди, не понимающие очевидного: что ядерная держава не может быть стратегически побеждена», – подчеркнул дипломат.

    Представитель ведомства отметил, что наращивающие военные амбиции страны объединяются для демонстрации решимости нанести Москве урон. По его словам, подобные действия ведут лишь к ухудшению их собственного положения в прямом и переносном смысле.

    Российская сторона не отказывается от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Диалог станет возможным только после осознания оппонентами безальтернативности рамок Анкориджа и необходимости их наполнения конкретикой. При этом цели спецоперации будут обязательно достигнуты.

    В декабре прошлого года Сергей Рябков исключил возможность победы НАТО в открытом конфликте с Россией.

    Ранее президент Владимир Путин назвал стратегическое поражение страны концом ее тысячелетней истории.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.

    «С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

    Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

    Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    25 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    Tекст: Вера Басилая

    Россия констатирует полное отсутствие реакции со стороны западных стран на трагедию в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, западные страны не предприняли никаких действий для осуждения атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске, которая унесла жизни студентов, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва не слышала никаких официальных заявлений, осуждающих действия Киева.

    «Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также обратил внимание на то, что целый ряд западных СМИ отказался посещать место происшествия под разными предлогами. Он отметил, что подобное поведение лишает такие издания права называться объективными при освещении ситуации вокруг Украины.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о визите на место трагедии более 50 иностранных журналистов.

    Посетивший место атаки ирландский репортер Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    26 мая 2026, 21:51 • Новости дня
    Финляндия назвала ситуацию на границе с Россией «напряженной, но стабильной»
    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии представило проект закона о продлении временных ограничений на въезд из России, исходя из соображений безопасности, заявила глава ведомства Мари Рантанен.

    МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении временных ограничений на пересечение границы с Россией, передают «Вести».

    Глава ведомства Мари Рантанен подчеркнула, что риски незаконного проникновения остаются существенными. Быстрых улучшений обстановки в сфере безопасности, по ее словам, пока не предвидится.

    Местные власти объясняют такие меры необходимостью защиты от внешнего давления.

    «Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе», – отмечается в официальном заявлении правительства.

    Главной целью нового документа названо противодействие использованию иммигрантов в чужих интересах. Ограничения будут действовать до специального уведомления об их снятии.

    В октябре финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия восточной границы в будущем.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия откажется снимать ограничения на пересечение рубежей до получения гарантий отсутствия миграционной угрозы со стороны России.

    26 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Евросоюза на предупреждения об ударах

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль слышал официальные заявления из Евросоюза после предупреждения России об ударах по военным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал ситуацию вокруг предупреждений об атаках на Киев, передает РИА «Новости».

    «Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что Москва пока не располагает данными о реакции Вашингтона на планы поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    Говоря о характере будущих действий, пресс-секретарь подчеркнул исчерпывающий характер соответствующего заявления Министерства иностранных дел.

    Ранее дипломатическое ведомство анонсировало переход к системному поражению оборонных предприятий и центров принятия решений.

    Министерство иностранных дел России анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Российская армия приступила к выполнению этой задачи после теракта ВСУ в Старобельске.

    Посольства стран Евросоюза нарочито отказались покидать украинскую столицу вопреки прямым предупреждениям Москвы.

    24 мая 2026, 17:23 • Новости дня
    Стубб выступил против открытия финской границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия откажется снимать ограничения на пересечение рубежей до получения гарантий отсутствия миграционной угрозы со стороны России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб не поддерживает возобновление работы контрольно-пропускных пунктов. По его словам, граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную компанию Yle.

    При этом политик не привел никаких доказательств того, что Москва якобы целенаправленно направляет потоки беженцев к финским рубежам. Ограничения на пересечение границы действуют по решению местных властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали закрывать пункты пропуска с ноября 2023 года из-за неконтролируемого наплыва выходцев из третьих стран.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее категорически отвергала обвинения в адрес Москвы. Дипломат подчеркивала непричастность России к миграционному кризису в Европейском союзе, называя подобные заявления проявлением западных двойных стандартов.

    В апреле прошлого года правительство Финляндии оставило пограничные переходы с Россией закрытыми до дальнейшего уведомления.

    В октябре финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия восточной границы в будущем.

    При этом президент страны Александр Стубб назвал гарантии предотвращения потока просителей убежища главным условием снятия ограничений.

    26 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    Шойгу заявил об отрезвляющем эффекте ракеты «Сармат» для Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия своей политики против России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу выступил на заседании профильного комитета ОДКБ, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что успешные пуски новейшего оружия должны охладить пыл зарубежных стратегов.

    «Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников», – заявил Шойгу.

    По словам секретаря Совбеза, государства Европы охватил милитаристский угар, а Североатлантический альянс стал главной угрозой для ОДКБ. Организация внимательно следит за наращиванием военной инфраструктуры и разведывательной активности НАТО у западных границ.

    Шойгу напомнил о недавнем отчете генсека альянса Марка Рютте, который сообщил о росте оборонных расходов стран блока до суммы более 1,5 трлн долларов. При этом даже небогатые прибалтийские республики тратят на армию около 4% ВВП и открыто призывают к нападению на Калининградскую область.

    Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Позже Министерство иностранных дел назвало тестовые запуски этой межконтинентальной баллистической ракеты плановыми.

    Журнал MWM увидел в недавних совместных ядерных учениях Москвы и Минска особый посыл для стран НАТО.

    26 мая 2026, 10:35 • Новости дня
    Бортников заявил о растущей угрозе связанных с британскими спецслужбами НКО

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций, угрожающих безопасности стран СНГ.

    Западные спецслужбы активно используют некоммерческие организации для подрывной деятельности на пространстве СНГ, передает РИА «Новости».

    Выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности стран Содружества, директор ФСБ Александр Бортников отметил рост активности фондов, связанных с британской разведкой.

    «Помимо вышеперечисленных факторов, непосредственную угрозу для наших стран по-прежнему представляет подрывная деятельность западных некоммерческих организаций. На этом поле видим растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами», – заявил Бортников. По его словам, Лондон сосредоточен на работе со СМИ, фальсификации истории и продвижении повестки, подрывающей традиционные ценности.

    Глава ФСБ также подчеркнул, что спецслужбы Евросоюза наращивают присутствие под прикрытием гуманитарных и образовательных проектов. Они формируют протестный актив и внедряют агентуру влияния в органы власти. Кроме того, западная разведка создает сеть «цифровых» лабораторий для сбора поведенческих профилей граждан с помощью искусственного интеллекта. Это делается для внедрения инструментов манипулятивного воздействия и подготовки сценариев цветных революций.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников предупредил о попытках Запада подорвать страны СНГ изнутри.

    Также Бортников назвал Украину полигоном для испытаний западных военных систем искусственного интеллекта.

    26 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    Норвегия отказалась вывозить дипломатов с Украины вопреки рекомендациям

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение не вывозить дипломатический персонал с Украины вопреки предупреждениям и рекомендациям МИД России, заявила пресс-секретарь ведомства Йоханне Северинсе.

    Власти Норвегии не планируют эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева, несмотря на соответствующие призывы российского внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости». Это произошло на фоне рекомендаций МИД России для иностранцев покинуть Киев как можно скорее.

    «Министерство иностранных дел не отзывает норвежский персонал с Украины», – заявила пресс-секретарь ведомства Йоханне Северинсен. По ее данным, в настоящее время на украинской территории остаются около 50 граждан Норвегии.

    Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Дипломаты стран Евросоюза отказались эвакуировать персонал из Киева.

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу из-за массированных ракетных ударов.

    26 мая 2026, 17:06 • Новости дня
    Назначено заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня 2026 года, следует из документа НАТО.

    Представители военных ведомств государств Североатлантического альянса проведут переговоры для обсуждения поддержки Украины и подготовки к саммиту в Турции, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в штаб-квартире организации в Брюсселе.

    «Министры обороны стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня 2026 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте», – сообщается в документе.

    Главными темами повестки станут подготовка к грядущему саммиту на территории Турции, а также вопросы дальнейшего оказания военной помощи киевским властям.

    Ранее Североатлантический альянс объявил о проведении следующего саммита в Анкаре в июле 2026 года.


    26 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Шойгу назвал нелепыми попытки Прибалтики скрыть помощь Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление европейских государств утаить факты предоставления воздушного пространства Украине для ударов по России выглядит абсурдно. заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    Попытки европейских государств, в особенности прибалтийских, утаить предоставление Воздушным силам Украины своего пространства для ударов по России выглядят нелепо, передает ТАСС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

    «Публичные попытки европейских политиков, особенно, прибалтийских, скрыть очевидные факты выглядят нелепо. Чего стоит обвинение России в появлении в небе над их странами украинских ударных дронов. А Белоруссии – в намеренном направлении воздушных шаров с контрабандой», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза отметил, что несмотря на лицемерие подобных заявлений, опасность дальнейших шагов киевского режима и его западных кураторов нисколько не снижается. Россия прекрасно осознает истинные цели европейских соседей и реагирует на них соответствующим образом, добавил Шойгу.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил о свободном пролете украинских беспилотников через Польшу и Прибалтику.

    Еврокомиссия отвергла обвинения в использовании воздушного пространства стран Евросоюза для атак по российской территории.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    27 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Сербский снайпер заявил о продолжении конфликта для России после окончания СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада не завершится вместе со специальной военной операцией, поскольку противник попытается расшатать ситуацию на Кавказе и в Белоруссии, заявил сербский доброволец и снайпер Деян Берич.

    По словам Берича, конфликт для России не закончится с окончанием СВО, поскольку Запад начнет поджигать на Кавказе, попробует расшатать Белоруссию, передает ТАСС.

    По его мнению, Запад нуждается в России как в источнике ресурсов для грабежа, и Североатлантический альянс не готов смириться с поражением.

    Берич отметил, что ненависть к России заложена у западных стран на генетическом уровне. Он убежден, что для противостояния этим угрозам государство должно оставаться сильным, с мощной армией и эффективными спецслужбами, внушающими страх противникам. Доброволец также обратил внимание на то, что США продолжают использовать Украину для борьбы с Москвой, несмотря на конфликты в других регионах.

    По словам снайпера, глобалисты опасаются сближения России и Китая, к которым неожиданно присоединилась КНДР. Он назвал поддержку со стороны Пхеньяна главным показателем настоящей дружбы. Берич уверен, что без американской поддержки Европа и Украина не смогут продолжать боевые действия из-за нехватки вооружений, а попытки Запада понять русскую армию обречены на провал.

    Ранее сербский доброволец рассказал о поджоге своего дома в Чехове из-за критики властей Сербии.

    Также снайпер заявил о негативном отношении сограждан к поставкам оружия Киеву.

    До этого Берич отметил участие 50 стран под руководством Запада в украинском конфликте.

    26 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Минобороны Румынии сообщило о проведении многонациональных учений НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    В конце июня в Румынии пройдут масштабные военные маневры Noble Blueprint с участием сил Североатлантического альянса для укрепления обороноспособности на Восточном фланге.

    Многонациональные учения Noble Blueprint 2026 пройдут с 25 по 27 июня, передает РИА «Новости». Мероприятие направлено на усиление сдерживания и обороноспособности НАТО на Восточном фланге.

    «С 25 по 27 июня в Румынии проходят многонациональные учения NOBLE BLUEPRINT 2026 (NOBL26), организованные под координацией Объединенного командования союзных сил в Неаполе (JFC Naples) в сотрудничестве с Объединенным командованием сил», – сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

    Основной задачей маневров станет отработка Регионального плана действий для Юго-Востока. Военные проверят координацию оперативно-тактического планирования союзных сил. В рамках учений запланирована полевая разведка в стратегически важном районе Фокшанилорских ворот, который играет ключевую роль в мобильности войск в Черноморском регионе.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. В Москве неоднократно высказывали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО в Европе. Российские власти подчеркивают, что страна никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Черном море стартовали учения НАТО «Морской щит 2026» с участием румынских военнослужащих.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил о значительном усилении присутствия сил блока на восточном фланге.

    Министерство иностранных дел России назвало расширение румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» подготовкой к возможному столкновению с Москвой.

    27 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Рябков: Россия пресечет вакханалию инсинуаций Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пресечет попытки западных стран замолчать теракт в Старобельске.

    Рябков заявил, что Москва пресечет попытки западных стран замолчать теракт в Старобельске, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что страны Запада демонстрируют крайний цинизм по отношению к трагедии, которая произошла в результате атаки Вооруженных сил Украины на местный колледж.

    «Российская Федерация, МИД, как ведомство, отвечающее за проведение президентской внешней политики, сделает все от нас зависящее, чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад», – подчеркнул дипломат.

    Замминистра также отметил категорическую неприемлемость позиции западных политиков и ведущих средств массовой информации. По его словам, реакция Запада на ужасную трагедию отличается максимальным цинизмом.

    Москва потребовала созыва отдельного заседания ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил разочарование молчанием правительства Германии о данной трагедии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на гибель студентов.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации