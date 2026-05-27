В МИД предупредили о невозможности стратегического поражения России
Рябков заявил о невозможности стратегического поражения России
Попытки западных государств одержать верх над ядерной державой обречены на провал, Россию победить стратегически категорически невозможно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал планы противников нереализуемыми, передает ТАСС.
«Это категорически невозможно. Люди, не понимающие очевидного: что ядерная держава не может быть стратегически побеждена», – подчеркнул дипломат.
Представитель ведомства отметил, что наращивающие военные амбиции страны объединяются для демонстрации решимости нанести Москве урон. По его словам, подобные действия ведут лишь к ухудшению их собственного положения в прямом и переносном смысле.
Российская сторона не отказывается от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Диалог станет возможным только после осознания оппонентами безальтернативности рамок Анкориджа и необходимости их наполнения конкретикой. При этом цели спецоперации будут обязательно достигнуты.
В декабре прошлого года Сергей Рябков исключил возможность победы НАТО в открытом конфликте с Россией.
Ранее президент Владимир Путин назвал стратегическое поражение страны концом ее тысячелетней истории.