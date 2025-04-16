Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределенный срок
Финляндия приняла решение оставить закрытыми пограничные переходы с Россией и централизовать прием заявлений на убежище до дальнейшего уведомления, сообщило правительство Финляндии.
Правительство Финляндии решило оставить пограничные переходы на восточной границе с Россией закрытыми. Решение было принято 16 апреля 2025 года с целью централизовать прием заявлений на убежище, передает ТАСС.
В заявлении, опубликованном на сайте финского кабмина, подчеркивается, что данное ограничение останется в силе до дальнейшего уведомления. Финляндия таким образом стремится лучше контролировать поток мигрантов и обеспечить безопасность своего населения.
Централизация приема заявлений на убежище предполагает, что все запросы будут обрабатываться в одном центральном пункте, что позволит улучшить координацию и скорость принятия решений. Финляндское правительство считает, что такие меры помогут более эффективно справляться с миграционными вызовами и обеспечивать защиту государственных интересов.
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