Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределенный срок

Tекст: Вера Басилая

Правительство Финляндии решило оставить пограничные переходы на восточной границе с Россией закрытыми. Решение было принято 16 апреля 2025 года с целью централизовать прием заявлений на убежище, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном на сайте финского кабмина, подчеркивается, что данное ограничение останется в силе до дальнейшего уведомления. Финляндия таким образом стремится лучше контролировать поток мигрантов и обеспечить безопасность своего населения.

Централизация приема заявлений на убежище предполагает, что все запросы будут обрабатываться в одном центральном пункте, что позволит улучшить координацию и скорость принятия решений. Финляндское правительство считает, что такие меры помогут более эффективно справляться с миграционными вызовами и обеспечивать защиту государственных интересов.

Ранее Европейский суд по правам человека обязал Финляндию объяснить причины закрытия границы с Россией после жалобы девяти русскоязычных жителей страны, которые считают, что это нарушает их права.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки должны «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что Финляндия не рассматривает Россию как врага, но считает преждевременным нормализовывать отношения до восстановления Россией соблюдения международного права.