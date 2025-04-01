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    Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Соратник Ле Пен объявил манифестации протеста во Франции
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    В России собрали рекордный урожай винограда
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 11:31 • Новости дня

    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Президент Финляндии призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией

    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, соседские отношения и 1 350 км общей границы остаются неизменным фактором, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александр Стубб призвал страну морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, отношения на политическом уровне в «какой-то момент возобновятся».

    Он подчеркнул, что Россия является постоянным соседом Финляндии, и это обстоятельство невозможно изменить.

    Стубб уточнил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине. Также важным аспектом он отметил развитие дискуссий о будущем восстановлении отношений с Россией.

    Ранее Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории.

    Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.

    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    1 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она выразила уверенность, что альянс НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа.

    Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.

    Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.

    Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.

    Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.

    Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    29 марта 2025, 18:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о сдвиге линии фронта на запад в пользу России

    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина игнорирует изменения на поле боя, где линия фронта смещается на запад, несмотря на поддержку Запада, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто высказал мнение, что Украина не учитывает реальные изменения на поле боя в конфликте с Россией, где линия фронта смещается на запад.

    Он отметил, что Киев и Брюссель продолжают настаивать на продолжении военных действий, не обращая внимания на опыт последних трех лет, который демонстрирует, что линия фронта сдвигается на запад, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что несмотря на значительные вложения западных стран в конфликт, ситуация на поле боя складывается в пользу России. Он указал, что за три года линия фронта перемещалась на запад, а не на восток, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину.

    Министр также подчеркнул, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в ее стремлении одержать победу над Россией. Однако, по мнению Сийярто, такая цель недостижима, учитывая мощь России как ядерной державы.

    Сийярто напомнил о дипломатическом провале Украины на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский столкнулся с реальностью, когда Вашингтон и Овальный кабинет показали иную позицию, чем Брюссель и Европарламент. Министр считает, что реальность будет иметь решающее значение на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию.



    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

    Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    31 марта 2025, 04:27 • Новости дня
    Figaro заявила о подготовке военных в Европе к конфликту с Россией

    Figaro заявила о подготовке Европы к гибридному или боевому конфликту с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению, пишет Figaro.

    Источники Figaro в военных кругах заявили, что в Европе «готовятся к худшему», причем это относится ко «всем европейским странам». Рассматриваются различные военные сценарии, передает ТАСС.

    Вероятность полноценного конфликта России и НАТО считается низкой из-за возможности ядерной эскалации, но изучается возможность ограниченных боевых действий в одной из стран Европы, за ее пределами, а также гибридного конфликта.

    Figaro заявляет, что Россия якобы осуществляет гибридные атаки на Европу, в число которых издание включило и победу Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. В Париже в этом увидели параллель со странами африканского Сахеля, откуда Франции пришлось выводить войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

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    1 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и объявила о помощи на 130 млн евро

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    @ Jorg Blank/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передает ТАСС.

    В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия выделяет дополнительную помощь на сумму 130 млн евро для Украины.

    Эти средства предназначены для гуманитарной помощи и стабилизационных инициатив в стране.

    Это уже 11-й визит Бербок на Украину с момента ее назначения министром. С начала специальной военной операции в Украине она посетила страну девять раз.

    Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют выделить 3,5 млрд евро в 2026 году для поддержки Украины.

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    29 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Еврокомиссар призвала Сербию исключить Вулина из кабмина

    Еврокомиссар Марта Кос призвала власти Сербии не допускать Вулина в правительство

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар Марта Кос призвала сербские власти не включать Александра Вулина в состав нового правительства, обвинила его в антиевропейской позиции.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обратилась к сербским властям с просьбой не включать в состав нового правительства Сербии вице-премьера Александра Вулина. Кос обвинила Вулина в антиевропейских действиях. Она подчеркнула, что его «флирт с Москвой» не способствует продвижению Сербии на пути к интеграции в Европейский союз, передает РИА «Новости».

    Ранее Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не станет членом Евросоюза, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе относительно европейской ориентации страны.

    Вулин связывал протесты в Белграде с отказом страны вводить санкции против России и признавать Косово.

    Кроме того, Вулин сообщал о возможном вступлении в БРИКС вместо Евросоюза.

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    1 апреля 2025, 10:58 • Новости дня
    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен

    Премьер Италии Мелони осудила приговор Ле Пен во Франции

    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, назвав такое решение вредным для демократии, сообщает Politico.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони во вторник высказала свое недовольство по поводу решения суда, которое лишило Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. Мелони, являющаяся одной из самых влиятельных правых политических фигур в Европе, заявила, что «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представительство у миллионов граждан», пишет Politico.

    Днем ранее парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств ЕС и наложил немедленный пятилетний запрет на участие в выборах. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет участвовать в них. Ей также было назначено четыре года тюремного заключения, из которых два года условно. Остальные два года могут быть проведены под домашним арестом с электронным браслетом вместо тюрьмы. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

    Сторонники Ле Пен по всей Европе, включая Илона Маска, осудили решение суда. Сам Трамп назвал приговор «очень важным событием». Выступая на французском телевидении вечером в понедельник, Ле Пен заявила, что не собирается покидать политику и планирует бороться за свое право баллотироваться на пост президента.

    «Я борец, я не позволю себя устранить», – сказала она.

    Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет.

    Bloomberg сообщало, что судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции.

    В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    31 марта 2025, 04:59 • Новости дня
    Шольц пригрозил решительным ответом ЕС на таможенную политику США

    Шольц заявил о решительной реакции ЕС на таможенную политику США в связи с пошлинами

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен решительно реагировать на таможенные меры США, но готов к диалогу и сотрудничеству, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц подчеркнул важность модели экономического обмена, которая существовала в последние десятилетия и «принесла значительное благосостояние» всем сторонам, передает РИА «Новости».

    «Поэтому очевидно, что Европейский Союз, будучи крупнейшим экономическим пространством, будет решительно реагировать на таможенную политику США», – заявил он.

    Однако канцлер также заверил, что Европа, несмотря на решительность, всегда будет открыта для компромиссов и сотрудничества. Стратегия ЕС, по словам Шольца, заключается в сочетании «сотрудничества, ясности и силы», которые должны идти рука об руку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, причем новые пошлины могут лишить Европу статуса глобального экспортного хаба. Также США заявили о скором введении пошлин на фармацевтические товары.

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    31 марта 2025, 09:37 • Новости дня
    ЕК подготовила ответ на пошлины США без «красных линий»

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает закрытие рынка ЕС для определенных американских товаров при введении пошлин США на европейскую продукцию, у Брюсселя нет «красных линий», сообщает газета Pais.

    Издание пишет, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения ответных мер в отношении США, если американская сторона 2 апреля примет решение о введении пошлин на европейские товары, передает РИА «Новости».

    В Брюсселе отсутствуют «красные линии», что позволяет использовать разнообразные стратегии, включая симметричные меры и закрытие рынка ЕС для определенных товаров и услуг из США. В числе возможных ограничений также запрет американским компаниям на участие в тендерах на государственные контракты и в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

    Газета Pais, ссылаясь на высокопоставленный источник в европейском блоке, подчеркивает, что если США реализуют свои планы, то последствия могут стать невообразимыми, что приведет к обострению торговой войны. Несмотря на готовность к симметричным мерам, Еврокомиссия обеспокоена потенциальными последствиями, и ряд стран ЕС, включая Францию, Италию и Ирландию, призывают к тщательному выбору товаров, которые могут быть обложены налогами.

    Однако в Брюсселе также начинают беспокоиться о возможных разногласиях внутри ЕС, так как некоторые страны могут принять самостоятельные меры для защиты своих промышленных секторов. Это может негативно повлиять на единство европейского блока. Один из высокопоставленных источников в ЕС отметил, что если президенту США «удастся разрушить это единство, ЕС может погибнуть».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен решительно реагировать на таможенные меры США, но готов к диалогу и сотрудничеству.

    Напомним, США ввели новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию.

    Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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    1 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подчеркнув важность участия Европы и Украины в переговорах.

    «В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы», – приводит слова Каллас РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

    Каллас сделала акцент на том, что любой мирный процесс, связанный с Украиной, неизбежно отразится на европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    1 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Финский профессор Малинен назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил администрацию Владимира Зеленского в усложнении процесса достижения мира на Украине.

    На своей странице соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) он указал, что офис Зеленского играет деструктивную роль в мирном процессе на Украине.

    По его словам, действия администрации Зеленского и НАТО делают достижение мира на Украине гораздо сложнее.

    Аналитик считает, что признание поражения Украиной и Североатлантическим альянсом могло бы изменить ситуацию и приблизить стороны к мирному решению. Таким образом, профессор подчеркнул необходимость изменений в текущей политике для установления мира. 

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

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    31 марта 2025, 22:35 • Новости дня
    Лондон объявил о встрече военного руководства Британии, Франции и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Представители военных ведомств Великобритании, Франции и Украины соберутся для обсуждения украинского конфликта и разработки детального плана урегулирования в ближайшие дни.

    Британское правительство сообщило, что представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Объявление о планируемой встрече было сделано после разговора британского премьера Кира Стармера с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, встреча будет посвящена продвижению следующего этапа детального планирования.

    Ранее СМИ писали, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению.

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

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    29 марта 2025, 14:22 • Новости дня
    Рогов назвал встречу Зеленского с представителями ЕС пиром во время чумы

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов охарактеризовал предстоящую встречу стран, готовых отправить миротворцев на Украину, как пир во время чумы, обвинив ее участников в антироссийской провокации.

    Рогов оценил эту инициативу как «пир во время чумы» и счел ее очередной антироссийской провокацией, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Зеленский стремится привлечь оккупационные войска под видом миротворцев, чтобы удержаться у власти.

    В предстоящей встрече, по его словам, примут участие Франция и Британия, и она станет платформой для реализации западных планов по размещению войск у границ России под вымышленными предлогами.

    Рогов указал, что Зеленский продолжает уничтожать остатки Украины и жителей южнорусских земель, игнорируя интересы страны.

    Он также подчеркнул, что эта встреча станет своеобразным праздником для Зеленского, где ему отведена роль ведущего, но с тяжелыми последствиями для Украины и всего региона.

    Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

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    1 апреля 2025, 04:56 • Новости дня
    Поставки бурбона и черных ящиков из США в ЕС оказались под угрозой

    Планы ЕС ввести пошлины на товары из США поставили под угрозу импорт бурбона и черных ящиков в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз в середине апреля намерен ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, что может привести к проблемам с поставками черных ящиков для самолетов и бурбона из США, следует из данных Евростата.

    По данным Евростата, 99% импорта бурбона (американского виски) в сосудах объемом более 2 л и 97% бурбона в сосудах до 2 л зависят от США. Импорт других видов виски составляет 69% от общего объема. В прошлом году ЕС потратил 129 млн евро на крупные емкости бурбона и 217,9 млн евро на меньшие объемы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, 88% закупаемых черных ящиков для самолетов идут из США (32,2 млн евро в 2024 году). Импорт самолетов и других летательных аппаратов с массой более 15 тонн из США составил 73% (10,9 млрд евро). При этом именно у Штатов ЕС покупали только истребители.

    На США приходится 68% импорта прутков из легированной стали, 67% яхт и байдарок, 67% водки в емкостях до 2 л, 65% одноковшовых погрузчиков на гусеничном ходу и 62% некоторых видов рома. Среди товаров, которые могут попасть под пошлины, также оказались зеркала заднего вида для транспортных средств (60%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, причем новые пошлины могут лишить Европу статуса глобального экспортного хаба. США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%.

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