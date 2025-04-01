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Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией
Президент Финляндии призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией
Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, соседские отношения и 1 350 км общей границы остаются неизменным фактором, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Финляндии Александр Стубб призвал страну морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.
По его словам, отношения на политическом уровне в «какой-то момент возобновятся».
Он подчеркнул, что Россия является постоянным соседом Финляндии, и это обстоятельство невозможно изменить.
Стубб уточнил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине. Также важным аспектом он отметил развитие дискуссий о будущем восстановлении отношений с Россией.
Ранее Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории.
Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.
Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.