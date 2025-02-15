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    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    8 комментариев
    15 февраля 2025, 16:18 • Новости дня

    Финские евродепутаты призвали ЕС к диалогу с Россией

    Четыре евродепутата из Финляндии предложили ЕС наладить отношения с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    В статье, опубликованной на сайте РИА «Новости», сообщается, что четыре депутата Европарламента от Финляндии поддержали идею улучшения отношений между Европейским союзом и Россией. Это предложение основывается на данных опроса, проведенного с 6 по 11 февраля, о котором пишет издание Yle.

    В их числе оказались представители различных политических партий: Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо из Союза левых сил, Ээро Хейнялуома из Социал-демократической партии, а также Сирпа Пиетикяйнен из Коалиционной партии. Они выразили мнение, что ЕС стоит начать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее, в ноябре прошлого года, президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat высказал предположение, что отношения между Москвой и Хельсинки могут улучшиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что установление стабильного мира на Украине требует длительного процесса, рассчитанного на несколько лет. Канцлер юстиции Финляндии не нашел нарушений в остановке почты с Россией. Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии.

    13 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, где настаивают на включении Украины и Европы в любые переговоры по ситуации в регионе, передает «Коммерсантъ».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в заявлении на сайте МИД Германии.

    В заявлении отмечается, что Европа и Украина должны стать частью переговорного процесса, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине.

    Министры подчеркнули, что их общая цель должна заключаться в укреплении позиции Украины на переговорах.

    Они выразили надежду на обсуждение дальнейших шагов совместно с американскими союзниками. По их мнению, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, что является ключом к трансатлантической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся в среду. Эксперты отмечают, что их беседа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами.

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    14 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Вэнс заявил, что терпевшая Тунберг Европа смирится и с тирадами Маска
    Вэнс заявил, что терпевшая Тунберг Европа смирится и с тирадами Маска
    @ Zuma/ТАСС,Oliver Berg/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что раз Европа терпела выступления Греты Тунберг, то адаптируется и к выражениям Илона Маска.

    Вэнс выразил мнение, что свобода слова является неотъемлемой частью американской демократии, передает РИА «Новости». Он заявил: «Вы либо поддерживаете принцип, что голос народа имеет значение, либо нет». Вэнс отметил, что если американская демократия смогла выдержать более десяти лет выступлений Греты Тунберг, то общество также сможет адаптироваться к постам Илона Маска в социальных сетях.

    Вэнс также отметил, что демократические правительства должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики.

    В ходе выступления на Мюнхенской конференции Вэнс также подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Кроме того, вице-президент США заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая, и назвал европейскую демократию слабой.

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    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет

    Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за десять лет

    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие, сообщило Bloomberg.

    Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

    Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

    Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    14 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    @ Arne Immanuel Bansch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские лидеры выступили против мирного плана Вашингтона по Украине, который предполагает уступки президенту Владимиру Путину, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение ее из переговоров.

    Европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины, в который входят уступки России, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение Киева из переговорного процесса, передает Politico.

    Евросоюз и Великобритания осудили эти предложения, назвав их «умиротворением», которое, по их мнению, никогда не срабатывало.

    «Любая сделка за нашими спинами не будет работать. Нужны европейцы, нужна Украина», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что европейская поддержка продолжится, даже если Украина будет исключена из переговоров.

    Британский парламентарий Дэвид Рид также отметил, что «умиротворение не работает» и что война должна закончиться на условиях Украины.

    Великобритания поддержала позицию, согласно которой Украина должна оставаться на пути к членству в НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что «переговоры не могут вестись без участия Украины».

    В то же время Венгрия в лице Виктора Орбана раскритиковала позицию Брюсселя, назвав поддержку Украины «неприемлемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка». Она также писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

    Между тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.

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    13 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    Financial Times: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Европа выражает беспокойство из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановительных работ на Украине и направлении миротворцев от ЕС без их участия в переговорах, пишет Financial Times.

    Более полудюжины европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может потребовать от них финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать, передает Financial Times.

    «Американцы не видят роли для Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием для единства», – отметил один из высокопоставленных представителей ЕС.

    По словам испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, европейские лидеры настаивают, что ничего не должно быть решено относительно безопасности Европы без ее участия. Он добавил, что не должно приниматься решений касательно Украины без ее согласия.

    Ожидается, что на Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры и министры будут стремиться получить более четкое представление о планах Белого дома.

    Ранее страны ЕС потребовали участия в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

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    15 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    По его словам, кризис на Украине может стать основанием для объявления чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

    Шольц отметил, что конституция Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи Украине.

    Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге поддержит такую инициативу.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    13 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Европейский союз должен осознать необходимость независимости от внешнего влияния, иначе его ждет кризис.

    Фицо выразил мнение, что Европейский союз должен «протрезветь от военного безумия» после телефонного разговора между российским и американским лидерами, передает РИА «Новости».

    Словацкий премьер отметил, что после продолжительного диалога с Путиным президент США позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшие действия и предупредить его о возможных изменениях.

    Фицо подчеркнул, что ЕС не получает подобных звонков или инструкций, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости самостоятельного принятия решений. В противном случае, как полагает премьер-министр, ЕС может столкнуться с глубоким кризисом.

    Ранее издание Financial Times писало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы. Сообщалось, что страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Коментарии (3)
    14 февраля 2025, 17:33 • Новости дня
    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    @ Shawn Thew /CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    На Мюнхенской конференции безопасности Вэнс сделал заявление о том, что главные угрозы для Европы кроются внутри нее самой, а не извне, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что Россия и Китай не являются основными противниками Европы, в то время как внутренние проблемы, такие как отступление от ключевых ценностей, представляют реальную опасность.

    Он особенно отметил проблемы с отменой итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Вэнс призвал европейских политиков учитывать мнение своих избирателей и не игнорировать их. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Вэнс также подверг критике организаторов Мюнхенской конференции за исключение из мероприятия крайних правых и левых партий.

    Он подчеркнул, что проблема массовой миграции, с которой сталкивается Европа, возникла в результате определенных политических решений.

    Ранее Вэнс сообщил агентству Reuters о планах обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии.

    Коментарии (5)
    14 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку

    Премьер Украины Шмыгаль предложил Евросоюзу полезные ископаемые и военную поддержку

    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, и предложил Вооруженные силы Украины в качестве альтернативы американскому военному присутствию.

    Шмыгаль в статье для Politico отметил, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы урана и лития, а также значительные запасы титана. Он подчеркнул, что Украина способна не только удовлетворить собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран в условиях роста спроса на ядерную энергетику в ЕС, передает ТАСС.

    Он также высказал мнение, что украинская армия могла бы стать основой европейских вооруженных сил. Он отметил, что это может укрепить связи Евросоюза с США, которые обсуждают целесообразность сокращения своего военного присутствия за рубежом. Премьер-министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы могут предложить Евросоюзу альтернативу американскому военному присутствию.

    В пятницу стало известно, что встречу Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых.

    Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США обозначил интерес к получению редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть полезных ископаемых находится на неподконтрольных Киеву территориях, и предложил Вашингтону сделку.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии

    Шольц заявил о риске для Германии из-за политики США по Украине

    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил США в действиях, угрожающих безопасности Германии, после переговоров Путина и Трампа по украинскому кризису.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) выразил обеспокоенность действиями администрации США в контексте украинского кризиса, пишет «Российская газета».

    «Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», – подчеркнул он.

    По мнению Шольца, бездействие ставит под угрозу безопасность Германии и Европы. Канцлер заверил, что не допустит подобного развития событий, акцентировав на своей ответственности за безопасность страны и континента.

    Шольц также подчеркнул, что текущая ситуация позволит Берлину открыть доступ к денежным резервам правительства. Это, по его словам, создаст возможность поддерживать Украину без ущерба для других сфер деятельности Германии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск призвал Украину, страны ЕС и США объединиться для мирного разрешения украинского кризиса.

    Коментарии (5)
    13 февраля 2025, 13:55 • Новости дня
    Медведев заявил о завершении «времени Европы»

    Медведев указал на отсутствие влияния Европы в разговоре президентов России и США

    Медведев заявил о завершении «времени Европы»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Европа утратила свое влияние в мировой политике.

    Медведев прокомментировал недавний телефонный разговор между лидерами России и США, который прошел без согласования с Европой, передает ТАСС.

    По мнению Медведева, это событие демонстрирует, что время Европы в мировой политике подошло к концу.

    Медведев отметил, что Европа, как «фригидная старая дева», обезумела от ревности и ярости, поскольку не была предупреждена о разговоре и не участвовала в консультациях по его содержанию или последующим заявлениям лидеров.

    «Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», – выразил свое мнение политик.

    Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что отсутствие влияния Европы в таких значимых дипломатических событиях свидетельствует о ее реальной роли в современном мире.

    Ранее Медведев подчеркнул значимость разговора Кремля и Белого дома, считая, что диалог важен для предотвращения глобальных конфликтов и необходим для улучшения отношений между РФ и США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года, где указано, что возрождение нацизма на Украине может встревожить Европу так же, как это сделал Адольф Гитлер.

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР обнародовал записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой содержится предсказание об Украине и Европейском союзе, передает ТАСС.

    В записке Жириновский сравнивает поддержку нацистов на Украине с тем, как Европа в свое время вскормила Гитлера против Советского Союза, что в итоге обернулось кровопролитием для самой Европы.

    «Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – приводятся слова основателя ЛДПР.

    Чернышов решил опубликовать это предсказание на фоне последних событий на международной арене. По его мнению, записка, хоть и была написана несколько лет назад, звучит актуально и сегодня.

    Чернышов подчеркнул, что это не просто пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из ярких политиков современности.

    Парламентарий также добавил, что если Евросоюз продолжит поддерживать Владимира Зеленского, то это может привести к разрушительным последствиям для самого ЕС.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

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