Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Пушков назвал Стубба «американским президентом» Финляндии
Сенатор Пушков: Агрессивная политика Финляндии по отношению к России снижает уровень жизни в стране
Президент Финляндии Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон, такая политика отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор в своем Telegram-канале назвал Стубба «американским» президентом Финляндии, мечта которого о размещении солдат НАТО в стране сбылась. Пушков указал, что президент Финляндии повторяет «слово в слово» то, что говорит Вашингтон.
По мнению Пушкова, такая политика по отношению к России снижает уровень жизни в Финляндии, безопасность, доходов от внешней торговли и приводит к ухудшению платежного баланса.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает предстоящие в конце августа учения Сухопутных войск Финляндии около границ России в контексте других враждебных шагов Хельсинки.