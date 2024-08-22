Сенатор Пушков: Агрессивная политика Финляндии по отношению к России снижает уровень жизни в стране

Tекст: Вера Басилая

Сенатор в своем Telegram-канале назвал Стубба «американским» президентом Финляндии, мечта которого о размещении солдат НАТО в стране сбылась. Пушков указал, что президент Финляндии повторяет «слово в слово» то, что говорит Вашингтон.

По мнению Пушкова, такая политика по отношению к России снижает уровень жизни в Финляндии, безопасность, доходов от внешней торговли и приводит к ухудшению платежного баланса.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает предстоящие в конце августа учения Сухопутных войск Финляндии около границ России в контексте других враждебных шагов Хельсинки.