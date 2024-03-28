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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    Общественный гнев понятен – когда врачи рассказывают о том, что террористы в упор расстреляли 10-летнюю девочку, любой нормальный человек желает им смерти. И практически любой с непониманием отнесется к тому, кто станет что-то рассказывать про гуманизм или про несовершенство судебной системы.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    28 марта 2024, 08:58 • Новости дня

    Москва заявила о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией

    МИД: Активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    В МИД заявили, что активность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку к возможному столкновению с Москвой.

    В ведомстве указали на усиление военного потенциала альянса в Румынии, Польше и Прибалтике, назвав подобную активность провокационной, передает РИА «Новости».

    В качестве примера милитаризации региона в МИД России привели расширение румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», где к 2040 году планируется создать крупнейший подобный объект НАТО в Европе.

    По мнению министерства, все эти действия НАТО обостряют военную напряженность по периметру российских границ и создают дополнительные угрозы безопасности страны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России.

    25 марта 2024, 18:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

    Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»
    @ IMAGO/Mikolaj Janeczek/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Неявка российского посла Сергея Андреева в МИД Польши, вероятнее всего, зеркальное действие в ответ на отказ послов стран ЕС прийти на встречу с министром иностранных дел России в начале марта, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

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    27 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    Польша остановила учения после гибели пятого военного

    Минобороны Польши остановило учения после гибели пятого военного

    Польша остановила учения после гибели пятого военного
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений в стране после инцидента, в ходе которого на занятиях по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий спецназначения.

    По информации ведомства, все учения с применением боевой техники и взрывчатых веществ остановлены, передает РИА «Новости».

    Несколькими днями ранее стало известно, что два солдата погибли в результате взрыва на полигоне в Солярне во время учений по подрыву тротила.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

    Коментарии (34)
    27 марта 2024, 12:19 • Новости дня
    В Польше сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала

    ВС Польши сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала Марчака

    В Польше сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала
    @ eurocorps.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Скончался начальник штаба операции Евросоюза EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине, польский бригадный генерал Адам Марчак. Оперативное командование ВС Польши назвало кончину генерала «внезапной».

    «Внезапная смерть генерала наступила по естественным причинам в свободное от службы время», – приводит «Коммерсант» заявление польского командования, опубликованное в соцсетях.

    Генерал Марчак ранее занимал различные должности в командовании операций Евросоюза и НАТО в Афганистане и Боснии и Герцеговине.

    Напомним также, ранее в среду Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений в стране после инцидента, в ходе которого на занятиях по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий спецназначения.

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    26 марта 2024, 03:30 • Новости дня
    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

    Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Франция и США сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии НАТО. Россия и Сербия осудили действия западных стран.

    Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

    Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

    Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

    Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

    Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

    Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

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    25 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»

    Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за отсутствия доказательств «ракетного инцидента»

    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    Андреев сообщил, что спросил у польской стороны, намерена ли она предоставить доказательства того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, но не получил внятного ответа, передает РИА «Новости».

    Дипломат также напомнил, что Москве не предоставили никаких доказательств по «ракетному инциденту», который якобы произошел 29 декабря 2023 года. Андреев сделал вывод, что не имеет смысла беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы, и предложил польским дипломатам направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Она находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России.

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    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    25 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    В Финляндии увидели угрозу в опустении на границе с Россией

    Yle: Населенные пункты у границ Финляндии с Россией опустели

    Tекст: Ольга Никитина

    Население приграничных населенных пунктов Финляндии сократилось, что негативно влияет на безопасность и борьбу с нелегальной миграцией, заявил замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

    По его словам, забор на границе с Россией не решит проблему, так как она слишком протяженная (1 тыс. 346 км). Раньше пограничникам помогали местные жители, но из-за оттока населения (например, в деревне Хииваниеми) и закрытия школ и библиотек (в Нуйямаа) приграничье опустело, передает канал «360» со ссылкой на Yle.

    Часто работе пограничников помогали жители близлежащих населенных пунктов, отметил миграцией. По его словам, они первыми замечали чужестранцев и сообщали об этом в компетентные органы. Однако приграничье, как подчеркнул замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии, опустело.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что руководство Финляндии, которое курируют власти США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, но позже все вернется на круги своя.

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    25 марта 2024, 15:23 • Новости дня
    Шведский концерн Saab решил поставить НАТО гранатометы Carl-Gustaf

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский военно-промышленный концерн Saab получил от Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) заказ на гранатометы Carl-Gustaf. Стоимость контракта составляет около 60 млн евро, срок действия – 2024-2027 годы, сообщили в компании.

    Как говорится в сообщении, заказ размещен от имени четырех стран-членов НАТО в рамках рамочного соглашения между Saab и NSPA, передает ТАСС. Он включает в себя поставку гранатометов Carl-Gustaf, боеприпасов и оборудования.

    Система Carl-Gustaf поставляется более чем в 40 стран мира и является одним из самых популярных противотанковых гранатометов в мире.

    Ранее кабмин Швеции поручил оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen.

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    25 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    В Польше на военных учениях погибли два человека

    Tекст: Александра Юдина

    Два человека погибли в результате взрыва во время военных учений на полигоне в Солярне (Силезское воеводство, Польша), сообщили в Центре кризисного управления Силезского воеводства.

    Известно, что во время учений по подрыву тротила два солдата получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия, передает РИА «Новости».

    В данный момент расследуются причины взрыва.

    Ранее сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из 10 государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    25 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    Шведский профессор назвал политиков своей страны «детьми» по сравнению с Путиным

    Профессор Арнстберг: Шведские политики ведут себя как недоумки или просто лжецы

    Tекст: Вера Басилая

    Шведский профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV резко раскритиковал политиков своей страны, назвав их поведение «детским садом» по сравнению с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Арнстберг назвал шведских политиков недоумками и лжецами, обвинил их в недальновидности, непонимании причин российской спецоперации на Украине и игнорировании рисков членства в НАТО. По его словам, шведские политики принимают важные решения о будущем страны так, словно сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности, передает «Газета.Ru» со ссылкой  на SwebbTV.

    Профессор также выразил сомнение в целесообразности военной помощи Украине со стороны Швеции, заявив, что она не поможет Киеву добиться победы.

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны НАТО и ЕС должны быть готовы к затяжному конфликту с Россией.

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    26 марта 2024, 21:49 • Новости дня
    Названы сроки завершения военной интеграции Швеции в НАТО

    Командование НАТО заявило, что официальная военная интеграция Швеции в альянс завершится в конце апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля, что позволит укрепить трансатлантическую безопасность, сообщило командование НАТО.

    Глава шведского МИД сделал репост записи НАТО в X (бывший Twitter, заблокирован в России). В сообщении подчеркивается, что вступление Швеции в НАТО укрепляет «оборонительную позицию» на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.

    Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о решении, принятом совместно с партнерами по НАТО, «защитить остров Готланд от России».

    Между тем, в Швеции не одобрили размещения постоянных баз НАТО в стране.

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    25 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Кервиньский: Россия проверяет «возможности польской ПВО»

    Глава МВД Польши Кервиньский заявил, что Россия проверяет «возможности польской ПВО»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что Россия в последние месяцы якобы «проверяет возможности противовоздушной обороны» республики.

    По его словам, в течение нескольких месяцев он наблюдает попытки России проверить польскую противовоздушную оборону, передает ТАСС.

    Вооруженные силы Польши три раза за последние дни поднимали самолеты в связи с якобы наблюдаемой ими активностью дальней авиации России.

    Напомним, в воскресенье польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета».

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    27 марта 2024, 13:17 • Новости дня
    Посол Швеции при НАТО заявил, что Европе придется долго жить с «угрозой из России»

    Посол Швеции при НАТО Вернхофф заявил, что Европе многие годы придется жить с «угрозой из России»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф заявил, что Европе на протяжении десятилетий придется жить с якобы «угрозой из России».

    В интервью Politico Вернхофф напомнил, что в стратегической концепции альянса Россия характеризуется как «очевидная военная угроза», передает РИА «Новости». Он добавил, что с эти придется с этим жить на протяжении десятилетий.

    Напомним, 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

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    28 марта 2024, 08:38 • Новости дня
    Польша назначила нового командующего Еврокорпусом

    Командующим Еврокорпусом назначен польский генерал Блазеуш

    Tекст: Ольга Никитина

    На сайте польского министерства национальной обороны сообщается, что новым командующим Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) назначен генерал Петр Блазеуш.

    Генерал Блазеуш – один из самых опытных польских военачальников. Он командовал польским контингентом в Афганистане (2011-2012), а с 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского, передает ТАСС.

    В среду Минобороны республики отозвало генерала Ярослава Громадзиньского с этой должности, которую он занимал с июня 2023 года. В отношении Громадзиньского проводится проверка со стороны контрразведки.

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