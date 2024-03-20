США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Румыния на сегодняшний день считается самой бедной страной Евросоюза. И тем не менее местные власти решили выделить около 2,5 млрд евро на строительство крупнейшей в Старом Свете базы НАТО.

База будет расположена на берегу Черного моря, возле города Констанца на месте бывшей 57-й базы ВВС страны (где сейчас квартируются около 5 тыс. натовских солдат, прежде всего американских). Новая база будет способна принимать уже 10 тыс. бойцов. При этом натовский объект должен быть полностью автономным – вплоть до собственных школ и детских садов для детей сотрудников. Своего рода мини-город на трех тысячах гектарах земли.



И, скорее всего, мини-город будет полностью американским. Дело в том, что различные аналитические центры, в том числе CSIS, выпускают доклады с советами разместить больше войск на восточном фланге НАТО. По мнению натовских экспертов, это выгоднее, чем просто держать там войска, а затем менять бригады каждые условно девять месяцев (как происходит сейчас). В качестве мест постоянной дислокации предлагают Польшу (которую в этой роли рассматривал еще Дональд Трамп, причем до начала СВО), а также Румынию.

«Румыния граничит с Украиной, имеет выход к Черному морю и находится напротив Крыма. С ее территории НАТО удобно вести потенциальную войну с Россией. Плюс местное руководство было готово такую базу разместить», – объясняет газете ВЗГЛЯД причины выбора этой страны доцент РГГУ Вадим Трухачев. Ну и, конечно же, база находится в опасной близости к Приднестровью – территории Молдавии, населенной гражданами РФ.

Сами румыны не скрывают, что база нужна прежде всего для противодействия России. «База Михаила Когэлничану станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем надеяться на то, что этот конфликт закончится в этом году, в 2025 году, в 2026 году. Это долгосрочный конфликт», – приводит Euronews слова румынского политического аналитика Дорина Попеску. Причем противодействия многофакторного.

Да, на сегодняшний день угроза от нее сравнительно невелика – хотя бы потому, что процесс постройки только начался. «Работы на базе НАТО начались с базовой инфраструктуры, то есть подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной существующей», – пишет Euronews.

И это строительство можно расценивать как некий элемент дипломатического давления. Однако в перспективе новая натовская база может серьезно изменить баланс сил не только в Юго-Восточной Европе, но и в Черном море.

Номинально на ней будут располагаться сухопутные войска. По словам командира базы Николае Крецу, после модернизации на ней могут быть размещены любые наземные силы, подразделения спецназа – ну или же «любой другой военный потенциал, который необходим для реагирования на ситуации в области безопасности».

То есть и подразделения ВМС, которые способны угрожать коммуникациям России через Босфор и Дарданеллы.

Конечно, в рамках доктрины Монтре американцы не могут держать свой флот у берегов Румынии на постоянной основе. Но никто не запрещает находиться там флоту под румынским флагом. «Румынии могут быть, например, переданы какие-нибудь старые корабли ВМС США – как это в свое время делалось с Польшей. Полякам дали два хоть и старых, но достаточно крупных корабля», – напоминает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Помимо сдерживания России база будет выполнять и иные функции. Например, сдерживание Турции. «НАТО старается везде пометить территорию. На всякий случай, если Турция взбрыкнет, нужен в прямом смысле запасной аэродром и причал. Тут и до Ближнего Востока, и до Северной Африки недалеко», – говорит Вадим Трухачев. И конечно, в Анкаре не в восторге от этого строительства.

«Турция исходит из своей неофициальной доктрины «Голубая родина», в рамках которой подразумевается доминирование Республики в сопредельных водах.

Несмотря на союзнический характер отношений с Западом, увеличение его присутствия в регионе для Анкары нежелательно, потому что снизит потенциал и восприятие Турции. В Черном море же Турецкая Республика вообще готова воспринимать только себя и Россию», – поясняет газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Как, в общем-то, и на Южном Кавказе, куда сейчас стремятся проникнуть американцы с европейцами – и этаким военно-политическим трамплином для этого проекта как раз является укрепление западных позиций на Черном море. В том числе и военно-морской инфраструктуры, при помощи которой можно перебрасывать войска внутри черноморского бассейна.

«Черное море станет более милитаризированным. Впрочем, ничего неожиданного тут нет. К увеличению в нем военного присутствия дело давно шло. И база в Румынии – способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы», – говорит Вадим Трухачев.

Наконец, база с американскими солдатами нужна будет для укрепления позиций США в самих восточноевропейских странах. «Это элемент подтверждения наличия союза между странами и часть протооккупации. Ведь когда, допустим, американские войска находятся на территории Румынии – это особый формат союза всегда. Эти страны оказываются от Соединенных Штатов несколько зависимы», – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

При этом, судя по всему, судьба базы не будет зависеть от того, кто в ноябре займет Белый дом. Даже если победу на выборах президента США одержат республиканцы, и даже если они после победы действительно займут неоизоляционистскую позицию, то из Европы все равно не уйдут, и вместо укрепления позиций на Украине укрепят восточноевропейский фланг НАТО. Ведь сдерживание России, ограничение возможностей Турции и сохранение американского контроля над Европой является не партийным, а национальным интересом для Соединенных Штатов.