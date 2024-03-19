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    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    19 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

    В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно «только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса».

    Также, по словам Полянского, требуется готовность США вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности.

    Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя странами в области безопасности.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    18 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», – сказала Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

    Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ.

    Коментарии (25)
    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

    Коментарии (17)
    19 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    США захотели расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крыма

    Американский сенатор Джек Рид призвал расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Продолжение военной помощи Киеву даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.

    «В следующем, 2025 году новая наступательная операция, по итогам которой они оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», – передает ТАСС слова Рида.

    Он подчеркнул, что «наибольшая часть средств», предусмотренных упомянутым документом, предназначена для «американских компаний, производящих американскую технику для вооруженных сил» США.

    Коментарии (9)
    18 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова ответила Германии на слова о «незаконности» выборов президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкому правительству следовало бы обратить внимание на систему выборов в своей стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова после заявления представителя кабмина ФРГ о «незаконности» президентских выборов в России.

    «Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Германия сочла «незаконными» выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что немецкое правительство не признает законными президентские выборы в России.

    Отвечая на вопрос о том, как власти Германии планируют называть президента России Владимира Путина по должности – «президентом или правителем», Хофман сказала, что ввиду отсутствия диалога с российским лидером такой вопрос не стоит, передает ТАСС.

    «Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными», – заявила она.

    Вместе с тем представитель министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что ведомство продолжит называть президента России просто Путиным, как и ранее.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал абсурдными высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в России. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    МИД РФ: США предлагали России диалог по контролю над вооружениями на своих условиях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон предлагал России вести диалог по контролю над вооружениями исключительно на своих условиях, но Москва готова обсуждать этот вопрос только в едином комплексе, с учетом всех аспектов, затрагивающих безопасность страны, заявили в МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что американские предложения о диалоге без предварительных условий являются лицемерием и демагогией, передает ТАСС.

    Отмечается, что представители США, заявляющие якобы о желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, не ознакомились с текстом послания президента РФ от 29 февраля 2024 года.

    В послании, как напомнили в МИД РФ, президент Владимир Путин «исчерпывающе изложил наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения».

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 19:53 • Новости дня
    Пушков оценил желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями

    Пушков прокомментировал желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями

    Пушков оценил желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Намерение Вашингтона начать переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями противоречит продолжающимся поставкам Западом опасного для России оружия на Украину, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «США хотят начать переговоры с Россией о контроле над опасными для них вооружениями, продолжая при этом поставлять на Украину опасные для нас вооружения. Как это у них получается? Делают вид, что не видят, как одно отрицает другое?» – написал он в своем Telegram-канале.

    Сенатор отметил, что эта ситуация напоминает предложение американской стороны о переговорах по стратегической стабильности в условиях, когда США «сами эту стабильность подрывают», поддерживая Украину.

    «Как сказал тогда [Владимир] Путин: «Так не пойдет», – резюмировал Пушков.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

    Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

    «Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

    Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

    Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    18 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    США и Япония представили проект запрета на размещение ядерного оружия в космосе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская и японская стороны разработали проект резолюции СБ ООН, запрещающий размещение ядерного оружия в космическом пространстве, сказала американский постпред при Организации Линда Томас-Гринфилд.

    Размещение ядерного оружия на орбите вокруг Земли было бы «беспрецедентным, опасным и недопустимым», страны должны придерживаться Договора о космосе, запрещающего вывод на орбиту оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, заявила представитель США, передает ТАСС.

    Вашингтон и Токио разработали проект резолюции СБ ООН, подтверждающий обязательства сторон по этому договору и призывающий участников не создавать ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения для размещения на орбите.

    В марте представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Запад блокирует инициативу Москвы по созданию запрета на оружие в космосе.

    До этого Владимир Путин указывал, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

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