Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

Tекст: Денис Тельманов

«Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США «не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста».

«Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса», – добавил представитель постпредства России при ООН.

Также требуется готовность США вступить в комплексный диалог «с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», подчеркнул Полянский.

Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение «первопричин наших фундаментальных противоречий в области безопасности».