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Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН
В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США «не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста».
«Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса», – добавил представитель постпредства России при ООН.
Также требуется готовность США вступить в комплексный диалог «с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», подчеркнул Полянский.
Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение «первопричин наших фундаментальных противоречий в области безопасности».