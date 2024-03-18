  • Новость часаПри атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон предает французское прошлое Одессы
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерной
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
    Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией начался на Красной площади
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем причина рекордной явки на выборах президента

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    2 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

    28 комментариев
    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

    18 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что «все возможно в современном мире».

    Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

    Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

    Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

    «По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

    Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».

    Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

    Коментарии (14)
    18 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (28)
    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

    Коментарии (40)
    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

    Коментарии (21)
    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (20)
    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

    Коментарии (9)
    18 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер считает верным решение нынешнего канцлера республики Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на территории России.

    По его словам, Шольц поступает именно так, как он ожидал от канцлера Германии, передает ТАСС. Шредер сообщил также, что не разделяет критики в адрес Шольца, что тот отказался дать Украине Taurus, чтобы прославиться как «канцлер мира».

    Экс-канцлер Германии добавил, что Шольца пытаются выставить человеком, который зря пытается добиться мира.

    «С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика?» – отметил Шредер. Он заявил также, что считает атаки оппозиции в связи с отказом канцлера направлять Украине Taurus «просто смехотворными».

    Напомним, Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные Германии.

    Коментарии (4)
    18 марта 2024, 01:39 • Новости дня
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

    Tекст: Антон Антонов

    Так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».

    По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

    Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

    Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

    «Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать свои войска в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Коментарии (8)
    18 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    ФСБ выдворила из России шпионившую за силовиками в Запорожье украинку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Украины, собиравшая данные о работе правоохранительных органов в Запорожской области, выдворена из России с запретом на въезд на 30 лет, сообщает УФСБ по Запорожской области.

    Согласно сообщению ведомства, жительница Энергодара пыталась передать на Украину через интернет-мессенджер информацию о сотрудниках правоохранительных органов, их служебной деятельности, а также сведения о дислокации и перемещении сил и средств. Сотрудники ФСБ пресекли ее деятельность, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, украинка не успела передать информацию и нанести ущерб безопасности России.

    Ранее ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца.

    Коментарии (22)
    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

    Коментарии (8)
    18 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

    Figaro: ВС России перешли на новую стратегию, давя на ВСУ на многих направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные перешли на новую стратегию, давя на ВСУ сразу на нескольких направлениях, пишет Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.

    Как пишет издание, ВС России вернули инициативу и способны «мучить» своих противников тактикой «тысячи порезов». Le Figaro указывает, что цель российских войск обескровить ВСУ и ослабить их резервы, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что российские военные давят на украинцев сразу на многих направлениях фронта, а ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно.

    Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 05:51 • Новости дня
    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом

    Министр энергетики Украины Галущенко заявил об отсутствии у Киева планов продлевать контракт с Газпромом

    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    Галущенко утверждает, что результаты стресс-теста, устроенного в 2023 году, свидетельствуют о способности газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ работать без транзита газа. По его словам, Киев развивает энергетическую безопасность и независимость Украины, в том числе увеличивая «внутреннюю газодобычу», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В марте украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины готовы продолжать транзит газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 11:19 • Новости дня
    В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, рассчитанной на 10 тыс. военных, стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд евро. сообщает Euronews.

    Как пишет «Коммерсант», новая база площадью 2,8 тыс. га расположена в округе Констанцы и будет построена на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». Инфраструктура объекта будет включать оружейные платформы, взлетно-посадочные полосы, ангары для военных самолетов, а также детские сады, школы, магазины и больницу.

    Румынский эксперт Дорин Попеску в интервью Euronews заявил, что решение о строительстве базы было принято на фоне военного конфликта на Украине, который он назвал долгосрочным.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации на Украине прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

    Коментарии (13)
    Главное
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Минобороны рассказало о попытках прорыва украинских ДРГ в Белгородскую область
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»
    Столтенберг перепутал Тбилиси с Баку
    В WADA призвали к усиленному допинг-контролю фигуристок из группы Тутберидзе
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    Ургант пришел на прощание с Ширвиндтом

    Кто победит в нефтяном торге России и Индии

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиальных сортов – ВСТО и Sokol. На Западе ждут обвала российского экспорта, однако в реальности этого не происходит. Индия просто выторговывает у России дополнительные преференции, так как скидка на российскую нефть снижается. Каковы шансы Дели добиться своего? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............