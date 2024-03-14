Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников

Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. наемников за время спецоперации

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 тыс. 387. Отмечается, что больше всего уничтоженных наемников было из Польши – из 2960 прибывших ликвидировано 1497 человек.

В сообщении говорится, что второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия – ликвидирован 561 боевик из 1042. В пресс-службе уточнили, что из 1113 наемников США потеряли убитыми 491 человека, а также уничтожено свыше 40% канадских наемников (422 из 1005).

В Минобороны подчеркнули, что российские военные уничтожили из 822 британских наемников 360. Из Румынии, по данным ведомства, прибыло 784 наемника, уничтожено – 349, из Германии – 235, а ликвидировано – 88.

В ведомстве отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.