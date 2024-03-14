В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.4 комментария
Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников
Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. наемников за время спецоперации
Российские военные уничтожили 5962 иностранных наемника, которые прибыли на Украину за время спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Как указали в Telegram-канале ведомства, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 тыс. 387. Отмечается, что больше всего уничтоженных наемников было из Польши – из 2960 прибывших ликвидировано 1497 человек.
В сообщении говорится, что второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия – ликвидирован 561 боевик из 1042. В пресс-службе уточнили, что из 1113 наемников США потеряли убитыми 491 человека, а также уничтожено свыше 40% канадских наемников (422 из 1005).
В Минобороны подчеркнули, что российские военные уничтожили из 822 британских наемников 360. Из Румынии, по данным ведомства, прибыло 784 наемника, уничтожено – 349, из Германии – 235, а ликвидировано – 88.
В ведомстве отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.