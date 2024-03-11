Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» за сутки улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны у Калиново, Майорска и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражены 11 атак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла свыше 430 человек, танк Abrams, две бронемашины и 18 автомобилей.

При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 30 человек, две БМП.

При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, две французских САУ Caesar, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и американское орудие М101.

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи поразила 80-ю десантно-штурмовую, 33-ю, 54-ю механизированные бригады ВСУ у Красногоровки, Раздоловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР). Отражена атака украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Новомихайловки (ДНР).

На этом направлении украинская сторона потеряла до 180 человек, две бронемашины, три пикапа, три САУ «Акация» и две гаубицы Д-20. Уничтожены три украинских полевых склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Червоного (Запорожская область).

На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 140 человек и американское буксируемое орудие М119.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака украинской штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады у Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли до 30 человек, танк и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад топлива и семь пунктов управления БпЛА ВСУ. Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Средства ПВО сбили за сутки 10 снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожено 95 украинских дронов.