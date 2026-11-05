Над Ростовской областью за ночь уничтожили около 50 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны поразили в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах региона, уточнил Слюсарь в Max.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – добавил он.

Губернатор отметил, что пока беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

В ночь со вторника на среду дроны поразили в трех районах Ростовской области.