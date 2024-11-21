Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Politico: Украинские чиновники не ожидают перелома от поставок ATACMS из США
Politico: Киев не считает разрешение США на удары ATACMS переломным моментом
Украинские власти сомневаются, что использование ATACMS изменит ситуацию на фронте в их пользу, сообщило издание Politico.
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил сомнения в значительном влиянии данного решения на текущую ситуацию, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.
Два американских чиновника сообщили CNN, что удар по Брянской области осуществили с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что эти удары ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта и были бы невозможны без участия США.