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В Москве начали применять лазер для бескровных операций
В Первом МГМУ применили тулиевый лазер для бескровных пластических операций
В клинике пластической хирургии Сеченовского университета начали использовать тулиевый лазер в пластической хирургии, благодаря которому сокращается риск травматизма и ускоряется восстановление пациентов после операций.
В клинике пластической хирургии Сеченовского Университета начали использовать тулиевый лазер для эстетических операций на лице и теле, передает «Газета.Ru».
Методика позволяет снизить травматизм операций и ускорить восстановление пациентов.
Тулиевый лазер способен рассекать мягкие ткани, испарять их и запаивать сосуды, а также дробить твердые ткани, такие как камни в почках. Методика уже была протестирована в рамках десяти операций, включая блефаропластику, срединный лифтинг лица и эндоскопическую пластику.
Директор клиники Валентин Шаробаро отметил, что новый подход позволяет проводить операции практически бескровно, обеспечивая минимальный травматизм и хорошее заживление. Лазер используется для диссекции вместо коагуляторов и ножниц, оставляя скальпель лишь для рассечения кожи.
Кроме лицевых операций, тулиевый лазер был применен для коррекции груди и абдоминопластики, что доказывает его эффективность и в операциях на теле.
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