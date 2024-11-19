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Ученые МФТИ разработали нанопрепарат для лечения остеоартрита без операций
Разработанные учеными МФТИ лекарства на основе наночастиц могут заменить операции по эндопротезированию при лечении остеоартрита благодаря длительному удержанию в суставах.
Как сообщает Газета.Ru, ученые из МФТИ совместно с канадскими коллегами представили новое решение для лечения остеоартрита. Они разработали инъекционные лекарства на основе наночастиц из биосовместимых и биоразлагаемых материалов, способные заменить операции по эндопротезированию.
Остеоартрит – хроническое заболевание суставов, поражающее более 800 млн человек. Лечение обычно включает инъекции гиалуроната натрия, но его действие кратковременно. Новые лекарства, разработанные в МФТИ, имеют продленный период удержания в суставах, что повышает их эффективность.
Препараты состоят из конъюгантов – комбинации углеродных наночастиц и фитогликогена с аминогруппами. «Полученные конъюганты выдерживают внутрисуставное давление от 0,5 до 5,0 МПа и обеспечивают низкий коэффициент трения», – заявила завлабораторией МФТИ Софья Морозова.
Исследования на восьминедельных мышах показали, что конъюганты остаются в суставах на 13 дней, в отличие от гиалуроната натрия, который выводится за четыре дня. Это позволяет ожидать, что такие инъекции станут альтернативой операциям по замене суставов.
В дополнение к этому команда ученых из Московского Политеха разрабатывает медицинскую платформу для пациентов с ревматическими заболеваниями, такими как артрит и артроз, с использованием генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). Эти препараты блокируют механизмы воспаления, но могут вызывать нежелательные реакции, что требует тщательного подбора доз и профилактики осложнений.
Юрий Филиппович, руководитель магистерской программы «Медицинские интеллектуальные системы» Московского Политеха, отметил: «Наша платформа ориентирована в первую очередь на ревматологический профиль, который охватывает свыше 20 классов заболеваний. Разработанные технологии также можно адаптировать для других направлений высокотехнологичной медицинской помощи».
Мобильное приложение будет оценивать и мониторить состояние пациентов, получающих терапию ГИБП, позволяя врачам анализировать клинические данные в динамике. Это поможет определять эффективность и безопасность лечения и принимать решения о дальнейшем плане терапии.
Ранее российские медицинские специалисты показали луганским коллегам методы, применяемые при тотальном эндопротезировании.