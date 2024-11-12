FT: Зеленский подготовил «план победы» для Трампа

Financial Times: Союзники помогли Киеву учесть приход Трампа в «плане победы» Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Союзники Украины из Европы и США, включая республиканцев, участвовали в разработке «плана победы» для Украины, учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти. План предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования после завершения конфликта. Также в план входит обмен природными ресурсами с западными партнерами, предложенный сенатором Линдси Грэмом, передает ТАСС.

Финансовые консультации с западными партнерами способствовали формированию идеи «кто угодно, только не Китай». Зеленский представил этот план Трампу в сентябре на встрече в Нью-Йорке, где Трамп проявил интерес к предложениям. Однако в Вашингтоне планы Зеленского вызвали скепсис.

Зеленский, как сообщается, отвез в США план завершения конфликта, который включал усиление давления на Россию через дальнобойные удары. Однако по возвращении в Киев Зеленский признал, что решение по этим ударам не было принято. Европейские партнеры также не проявили ожидаемую реакцию на «план победы».

В то же время Трамп в своей предвыборной кампании выражал готовность заниматься урегулированием украинского конфликта, заявляя, что он способен сделать это быстро. Однако конкретные предложения от Трампа не поступали.

Ранее сообщалось, что Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с Трампом последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

По данным The Wall Street Journal, советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.