МИД Эстонии отверг заявления Зеленского о якобы планах нападения России
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что не видит оснований для сделанных Владимиром Зеленским заявлений о якобы возможном нападении России на Эстонию.
«Такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке картины угрозы. Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом», – сказал министр телерадиовещателю ERR, передает «Интерфакс».
Цахкна также прокомментировал слова Зеленского о том, что не все страны НАТО готовы защищать балтийские республики в случае нападения. По мнению эстонского министра, подобные заявления усложняют сотрудничество, а говорить о разрушении пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную оборону, недопустимо.
Кроме того, глава МИД Эстонии отметил, что критика европейских союзников со стороны президента США не ослабляет альянс и не свидетельствует о неспособности НАТО реагировать на угрозы. По его словам, альянс обязательно отреагирует в случае нападения на одного из членов, и в этом нет сомнений.
Цахкна подчеркнул, что у Эстонии есть не только гарантии НАТО, но и собственные оборонительные возможности для защиты страны.
Ранее Таллин потребовал от Киева исключить попадание украинских беспилотников в Эстонию.