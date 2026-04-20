Госпакет акций ЮГК оценили для продажи в 140 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росимущество завершило оценку активов группы ЮГК, передает «Интерфакс». Совокупная стоимость всех активов группы, включая ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» и входящие в нее юридические лица, составила 162,02 млрд рублей. Крупнейшая доля – 67,2% акций ЮГК – оценена в 140,437 млрд рублей.

Стоимость других компаний группы, таких как ООО «Управляющая компания ЮГК», ООО «Бизнес-Актив», ООО «Хоум», ООО «Арбат-Сити», ООО «Уралтранскомплект», ООО Агрокомплекс «Экомодуль», ООО «Сады Предгорья», ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод», варьируется от одного рубля до 10,4 млрд рублей.

Росимущество подготовило проект распоряжения правительства о продаже активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах, стартующих в начале мая 2026 года. На участие в торгах участникам дадут пять рабочих дней. Задаток составит 20% от начальной цены, то есть 32,404 млрд рублей.

По данным Московской биржи, на конец последней торговой сессии акции ЮГК стоили 0,7385 рубля. Это соответствует рыночной капитализации компании в 164,5 млрд рублей, а доля в 67,2% оценивается рынком примерно в 110,6 млрд рублей.

В прошлом году суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК, а также долей, принадлежавших связанным с ним лицам, из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Челябинске изъял акции компании «Южуралзолото» в пользу государства.

Доли в шести связанных с предприятием компаниях перешли в собственность России.

Министерство финансов запланировало проведение торгов по продаже группы на май.