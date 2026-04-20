Свободный английский Льва XIV изменил политический эффект посланий Ватикана

Tекст: Мария Иванова

Напряжение между папой Львом XIV и главой Белого дома возросло из-за того, что понтифик говорит по-английски на уровне носителя, пишет Axios.

Отсутствие переводчика убрало привычный для Ватикана слой языковой двусмысленности, который раньше смягчал или уточнял критику в адрес американских лидеров. Теперь заявления папы римского сразу попадают в медиапространство США и вызывают более прямой политический отклик.

Высказывания Льва XIV легко встраиваются в сюжеты кабельных телеканалов, ролики в соцсетях и предвыборные кампании, что усиливает их эффект, подобно обращениям самого Трампа. При этом папа активно высказывается о глобальных конфликтах и внутренней политике США, в том числе о напряженности вокруг Ирана, американском лидерстве и миграционном курсе Трампа.

При этом американский лидер подчеркнул, что не возражает против права папы говорить всё, что тот считает нужным, но оставляет за собой право не соглашаться.

Ранее папы Франциск, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI часто опирались на переводчиков, давая ватиканским чиновникам возможность сгладить формулировки после скандальных заявлений. Лев XIV, напротив, пользуется свободным, культурно точным английским, нередко заимствуя интонации американского политического дискурса, что лишает Ватикан возможности сослаться на недопонимание. Эксперты видят в этом сдвиг от осторожной дипломатии к большей ясности.

Профессор богословия Винсент Дж. Миллер отметил, что Лев, выросший в США, обладает не только родным английским, но и глубоким пониманием американской культуры и связки религии с политикой. Он указал, что в отличие от Франциска нынешний папа способен адресно нацеливать послания на контекст США и не ограничивается звучными цитатами, приводя пример вербного послания на фоне молитвы главы Пентагона Пита Хегсета.

Исполнительный директор Конференции католических епископов Нью-Мексико Аллен Санчес, напротив, считает значение английского Льва преувеличенным и подчеркивает роль его команды советников и медиаслужбы. По его словам, предыдущие папы тоже говорили ровно то, что хотели, а особенность Льва XIV в исключительной точности формулировок и опоре на Евангелие, а не на особую американскую стратегию.

Нынешний папа, урожденный Роберт Прево, вырос в рабочем районе Чикаго в многонациональной среде, а семейные корни ведут к креольским сообществам Нового Орлеана. Затем он десятилетиями служил в Перу миссионером и епископом, погружаясь в латиноамериканские социальные и политические реалии.

На фоне того, что около 20% жителей США называют себя католиками и многие живут в ключевых колеблющихся штатах, свободный английский Льва XIV делает послания Ватикана заметной частью американской предвыборной борьбы и ощущаемым политическим фактором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social обрушился с критикой на первого родившегося в США папу Льва XIV, назвав его слабым в борьбе с преступностью и ужасным во внешней политике.

Папа римский Лев XIV во время визита в Африку заявил о полном отсутствии страха перед администрацией Трампа и намерении продолжать выступать против войны.

Позднее понтифик Лев XIV перед журналистами пояснил отсутствие желания вступать в дебаты с президентом США и заранее подготовленный характер своих антивоенных проповедей.