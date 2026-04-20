При столкновении трамваев в Петербурге пострадали шесть человек

Трамваи столкнулись в Красносельском районе Петербурга, пострадали шесть человек
В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев, в результате которого травмы получили шесть человек.
Авария случилась в понедельник в 10.20 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Водитель трамвая двигался по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа по направлению к улице Пограничника Гарькавого, когда произошло столкновение с другим составом.
«В результате ДТП различные травмы получили шестеро пассажиров», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной недавнего столкновения трамваев в Москве стал сбой системы управления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этой аварии. В апреле 2024 года новый трамвай сбил трех пешеходов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.