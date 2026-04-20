Мельниченко заявил о достижении к 2029 году ВРП Пензенской области 1 трлн рублей
Валовый региональный продукт Пензенской области к концу 2028 года превысит отметку в 1 трлн рублей, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о динамике роста валового регионального продукта региона, сообщается на сайте Кремля.
«Если начать с динамики по валовому региональному продукту, то к 2021 году регион дал порядка где-то 272 млрд рублей. И та динамика, которую мы сейчас видим, позволяет нам расчет выдавать, что на 2028 год, вернее на 2029 год, к концу 28-го года мы преодолеем планку в один триллион рублей. Для региона это очень, я считаю, хорошая динамика», – заявил Мельниченко президенту.
Губернатор отметил, что при сохранении текущих темпов роста в 2030 году ВРП Пензенской области может достичь 1 трлн 140 млрд рублей.
Ранее президент Владимир Путин принял с докладом в Кремле губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
До этого на аналогичной встрече в 2021 году, которая проходила по видеосвязи, Путин и Мельниченко обсуждали крупные инвестиционные проекты и развитие системы здравоохранения в регионе.
Ранее Кремль анонсировал рабочую встречу президента с руководителем Пензенской области.