Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.2 комментария
Полицейские изъяли крупную партию кокаина у жителя Москвы
Полицейские в ТиНАО задержали мужчину, в сумке которого находилось семь пакетов с кокаином, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
Полицейские задержали мужчину с крупной партией кокаина на территории ТиНАО, сообщает АГН «Москва». В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что задержанный – 58-летний житель Москвы, которого остановили сотрудники уголовного розыска отдела «Внуковский» в поселении Марушкинское.
При личном досмотре в его сумке нашли семь пакетов с веществами. Экспертиза подтвердила, что в них содержится кокаин общей массой более 337 граммов. По данным полиции, изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта в столичном регионе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчину заключили под стражу по решению суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские обнаружили почти килограмм кокаина в номере одного из постояльцев гостиницы.
Российские таможенники пресекли попытку ввоза 40 килограммов этого наркотика из Латинской Америки.
Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали гражданина Эквадора с 23 килограммами запрещенного вещества.