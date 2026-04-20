Метеорологи Японии повысили магнитуду мощного землетрясения до 7,7
Оценку магнитуды произошедшего на севере Японии землетрясения повысили до 7,7
Сильные подземные толчки на северо-востоке японского острова Хонсю привели к угрозе цунами и масштабной эвакуации сотен тысяч местных жителей.
Сейсмические события затронули префектуры Аомори и Иватэ, передает РИА «Новости».
Японское метеорологическое управление пересмотрело силу подземных толчков в Тихом океане, увеличив показатель с первоначальных 7,4 до 7,5, а затем до 7,7. Глубина залегания очага также подверглась корректировке и составила 18 километров вместо заявленных ранее десяти.
В связи с разгулом стихии объявлена угроза цунами. На данный момент максимальная высота волны у берегов префектуры Иватэ достигла 80 сантиметров. Сила толчков оценивается в пять с плюсом баллов по принятой в стране семибалльной шкале.
Власти приняли решение об экстренном перемещении граждан в безопасные районы. Эвакуация затронула более 170 тыс. человек, проживающих на территории пяти японских префектур.
Напомним, АТОР выпустила рекомендации для находящихся в Японии россиян из-за угрозы цунами.
Японские метеорологи ранее пересмотрели оценку магнитуды землетрясения до 7,5.
Мощные подземные толчки остановили движение скоростных поездов. Энергетические компании начали проверку состояния атомных электростанций.