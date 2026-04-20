Операторы начали проверку работу АЭС Японии после сильного землетрясения

Tекст: Вера Басилая

Проверку состояния атомных электростанций и объектов ядерной инфраструктуры в Японии проводят энергетические компании после землетрясения магнитудой 7,5, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, на АЭС «Онагава» в префектуре Мияги специалисты проверяют оборудование на наличие возможных отклонений.

Оператор TEPCO сообщил о проверке на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» в префектуре Фукусима, где оцениваются возможные новые аномалии. Аналогичные меры принимаются и на станции «Хигасидори» в префектуре Аомори, о чем заявили представители компании Tohoku Electric Power.

Кроме того, проводятся проверки в хранилище отработанного ядерного топлива города Муцу и на заводе по переработке топлива в деревне Роккасе.

Агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию ТЕРСО сообщило об отсутствии нештатных ситуаций на АЭС«Фукусима-1» и «Фукусима-2» после землетрясения. Обе атомные станции расположены в префектуре Фукусима в регионе Тохоку, где также находится префектура Аомори, пострадавшая от подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане и затронуло префектуры Аомори и Иватэ. В результате были объявлены предупреждения о возможном цунами. На данный момент максимальная высота волны цунами составила 80 сантиметров у побережья префектуры Иватэ.

Максимальная сила подземных толчков достигла 5+ баллов по японской семибалльной шкале. Власти также объявили опасность цунами для тихоокеанского побережья от острова Хоккайдо до севера Хонсю, а в префектуре Иватэ началась эвакуация по меньшей мере для 20 тыс. человек.

Ранее 18 апреля в Тихом океане у побережья южных Курил и в японской префектуре Нагано были зарегистрированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,0 соответственно.