Лавров заявил о влиянии кризиса Персидского залива на ОДКБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что кризис на Ближнем Востоке обязательно отразится и на странах региона ОДКБ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нестабильность вокруг Афганистана, борьба с терроризмом и наркоторговлей требуют особого внимания стран-участниц, а ситуация в Персидском заливе и расширяющиеся конфликты в Ливане и Сирии лишь усиливают риски для всего региона.

Лавров отметил, что «кризис в Персидском заливе, в результате неспровоцированной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран», а также военные действия против Сирии, усугубляют трагедию палестинского народа и уменьшают шансы на создание палестинского государства. Министр добавил, что официальные заявления Израиля свидетельствуют о том, что создание такого государства не планируется.

По словам главы МИД России, последствия кризиса ощущаются не только на Аравийском полуострове, но и на Каспии, Южном Кавказе и в Центральной Азии. Он подчеркнул, что нестабильность в одном регионе быстро распространяется на соседние территории, и тревога по этому поводу звучала на международных встречах, в том числе в Анталье.

Кроме того, Лавров заявил, что отношение НАТО к ОДКБ всегда было «предельно высокомерным», и о равноправном диалоге речи не шло. По его словам, ОДКБ с самого начала выступала за взаимодействие с альянсом и принимала участие в международных встречах, однако лидеры НАТО никогда не рассматривали ОДКБ как равного партнера.

Министр отметил, что ОДКБ сформировалась как авторитетное объединение, деятельность которого направлена исключительно на поддержание стабильности и благополучия входящих в нее стран. Все решения принимаются на принципах консенсуса, взаимного уважения и дружбы, подчеркнул Лавров.

Он также сообщил, что к саммиту ОДКБ, который пройдет в Москве 11 ноября, готовятся насыщенные и значимые документы, которые призваны укрепить союзничество между государствами-участниками организации.

