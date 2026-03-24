Лавров заявил о риске мировой дестабилизации из-за ситуации вокруг Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к дестабилизации не только в Персидском заливе и на всем Ближнем Востоке, но и создать угрозу мировой торговле и энергетической безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.

Лавров подчеркнул: «Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций».

Лавров отдельно отметил, что России небезразлично, как складываются отношения между Ираном и его соседями. Он заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в регионе, поскольку она имеет прямое влияние на глобальную стабильность и безопасность.

Глава МИД России также констатировал, что в последние месяцы мир стал свидетелем драматических событий как на Ближнем Востоке, так и в Латинской Америке. По его словам, эти процессы напрямую отражаются на международной политике и экономике.

Кроме того, Лавров указал, что западное меньшинство стремится сохранить остатки своего доминирования на мировой арене. Министр считает, что многие современные кризисы связаны именно с такими попытками западных стран удержать позиции в меняющемся мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заявила о готовности содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана с учетом интересов всех стран региона и без применения двойных стандартов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.