Арагчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.
Арагчи выразил признательность российскому руководству за значительную дипломатическую поддержку и регулярные поставки гуманитарной помощи. Об этом говорится на сайте МИД по итогам телефонного разговора между главой ведомства Сергеем Лавровым и его иранским коллегой.
В ходе беседы Арагчи отдельно отметил важность российской помощи для исламской республики как на дипломатическом уровне, так и в виде гуманитарных грузов, и подчеркнул, что Иран высоко ценит такую поддержку.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Сергей Лавров заявил о категорической неприемлемости ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие удары несут неприемлемые риски для безопасности российского персонала, а также могут привести к катастрофическим экологическим последствиям для всех стран региона без исключения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке требует политико-дипломатических решений.
Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».
Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.